Thời sự

TP.HCM: Phường Trung Mỹ Tây sẽ mở rộng đường Tô Ký và 20 tuyến hẻm

Sỹ Đông
Sỹ Đông
16/08/2025 14:09 GMT+7

Nâng cấp hạ tầng giao thông, xây dựng trường học, trụ sở làm việc của phường, khu phố là những công trình trọng điểm của phường Trung Mỹ Tây trong 5 năm tới.

Sáng 16.8, Đảng bộ phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 177 đại biểu đại diện cho 2.340 đảng viên đang sinh hoạt tại 88 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ phường.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây cho biết, trong nhiệm kỳ tới phường sẽ huy động mọi nguồn lực cho phát triển, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn phường đô thị văn minh, có chất lượng sống tốt.

TP.HCM: Phường Trung Mỹ Tây sẽ mở rộng đường Tô Ký và 20 tuyến hẻm- Ảnh 1.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây trình bày báo cáo chính trị tại đại hội

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phường Trung Mỹ Tây đề ra 25 chỉ tiêu chủ yếu và 7 công trình trọng điểm trong 5 năm tới. Về hạ tầng, phường phấn đấu nâng cấp từ 20 tuyến đường hẻm theo hình thức xã hội hóa; phối hợp nâng cấp mở rộng tuyến đường Tô Ký; xây dựng mới trụ sở làm việc của phường; phấn đấu xây mới 1 trường học.

Song song đó, phường phát triển hệ thống camera thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm, khu vực phức tạp về an ninh, trật tự đô thị, kết nối với trung tâm chỉ huy hình ảnh tại công an phường theo hình thức xã hội hóa.

TP.HCM: Phường Trung Mỹ Tây sẽ mở rộng đường Tô Ký và 20 tuyến hẻm- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Địa phương cũng sẽ sửa chữa, nâng cấp trụ sở văn phòng khu phố xuống cấp, kết hợp xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phát triển mảng xanh ở các cụm dân cư; triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe tại trạm y tế theo nguyên lý hoạt động y học gia đình.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Trung Mỹ Tây nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt. Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên làm Bí thư Đảng ủy, 2 phó bí thư gồm ông Lê Văn Cường (Phó bí thư thường trực) và ông Hồ Minh Hoàng (Chủ tịch UBND phường).

TP.HCM: Phường Trung Mỹ Tây sẽ mở rộng đường Tô Ký và 20 tuyến hẻm- Ảnh 3.

Ông Dương Trọng Hiếu, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM đề nghị phường Trung Mỹ Tây tiếp tục phát triển các ngành kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ; xác định các khu vực trọng điểm thúc đẩy.

Sau đó, rà soát quy hoạch chung, phân khu, chi tiết để tạo không gian phát triển mới, gắn với cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, góp phần thu ngân sách.

Ông cũng đề nghị quan tâm bảo vệ môi trường, giữ gìn khu phố xanh, sạch, đẹp; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, lòng lề đường. 

"Kinh tế phát triển tốt mà môi trường không tốt thì người dân cũng không có cuộc sống tốt", ông Hiếu nói thêm.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM lưu ý phường cần tạo điều kiện thông thoáng để phát triển kinh tế; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần người dân; có giải pháp giảm sĩ số trên mỗi phòng học…

Địa chỉ liên hệ phường Trung Mỹ Tây

Phường Trung Mỹ Tây được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Tân Chánh Hiệp và phường Trung Mỹ Tây của quận 12 cũ, rộng gần 7 km2, dân số hơn 126.000 người.

  • Đảng ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường: số 19/5 Trần Thị Năm, phường Trung Mỹ Tây 
  • HĐND - UBND phường: số 36 Đỗ Mười, phường Trung Mỹ Tây 
  • Trung tâm Phục vụ hành chính công: số 36 Đỗ Mười, phường Trung Mỹ Tây
  • Công an phường: số 289 Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây.

