TP.HCM: Ông Lê Thanh Bình làm Bí thư phường Phú Lâm đông dân cư lao động

Sáng 14.8, Đảng bộ phường Phú Lâm, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Lâm nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt. Ông Lê Thanh Bình làm Bí thư Đảng ủy, 2 phó bí thư gồm bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Phó bí thư Thường trực và ông Đinh Huỳnh Trung, Chủ tịch UBND phường.

Ông Lê Thanh Bình, 55 tuổi, trình độ cử nhân hành chính, cao cấp lý luận chính trị. Ông Bình từng giữ chức Trưởng ban Tổ chức Quận ủy quận 6 và Phó chủ tịch UBND quận 6 trước khi được chỉ định làm Bí thư phường Phú Lâm.

Ông Lê Thanh Bình làm Bí thư Đảng ủy phường Phú Lâm nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong 5 năm tới, Đảng bộ phường Phú Lâm tập trung thực hiện 29 chỉ tiêu chủ yếu ở 4 nhóm lĩnh vực với 4 chương trình đột phá, gồm: nâng cao đời sống người yếu thế, góp phần xóa đói giảm nghèo; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; nâng cao hiệu quả phục vụ thông qua cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Dự kiến từ nay đến năm 2030, phường Phú Lâm sẽ xây dựng mới và đưa vào sử dụng nhiều công trình gồm: trụ sở ban chỉ huy quân sự phường, 5 trường học (4 trường mầm non và 1 trường trung học cơ sở), nâng cấp, cải tạo 100% tuyến đường, hẻm trên địa bàn bị hư hỏng, xuống cấp.

Phát huy vị thế cửa ngõ kết nối miền Tây

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và xây dựng, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ tạo ra nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Ông Thọ đề nghị phường Phú Lâm cụ thể hóa giải pháp triển khai các nghị quyết lớn của Bộ Chính trị, phát triển hài hòa, đồng bộ kinh tế - văn hóa - xã hội, gắn với công tác quy hoạch, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống người dân. Địa phương ưu tiên triển khai các dự án, chương trình, mô hình về y tế, giáo dục, công trình công cộng, phát triển mảng xanh, chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM lưu ý cần xác định rõ định hướng phát triển với "lĩnh vực cần tập trung, ngành nghề nào là thế mạnh, đột phá của nhiệm kỳ" gắn với xác định rõ vai trò của phường Phú Lâm trong tổng thể phát triển TP.HCM.

Phường Phú Lâm là một trong những đầu mối giao thông từ các tỉnh miền Tây vào trung tâm TP.HCM, đa số là dân cư lao động, sinh sống chủ yếu thương mại, dịch vụ nhỏ lẻ.

"Với đặc điểm và địa thế đó, khi xác định thương mại - dịch vụ là lĩnh vực tập trung thì phải xác định nhóm các ngành nghề nào là thế mạnh và chủ động quy hoạch, định hướng phát triển phù hợp, theo ngành nghề, theo khu vực, theo lộ trình", ông Thọ đề nghị.

Các đại biểu dự đại hội ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ ở các tỉnh trung du Bắc bộ và Bắc Trung bộ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, phường cần đề ra các giải pháp tổng hòa từ việc có chủ trương, sự định hướng rõ ràng; công khai minh bạch quy hoạch; có kế hoạch tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tạo điều kiện thuận lợi mời gọi, thu hút đầu tư; chuẩn bị nguồn nhân lực.

Ngoài ra, lãnh đạo TP.HCM cũng đề nghị phường Phú Lâm quan tâm phát triển mảng xanh, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là các dự án, công trình gắn với nhu cầu thiết yếu của người dân…