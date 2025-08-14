Phường Chánh Hưng ở TP.HCM phát triển kinh tế ven sông thế nào?

Sáng 14.8, Đảng bộ phường Chánh Hưng, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức.

Phường Chánh Hưng được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số các phường Rạch Ông, phường Hưng Phú, phường 4 và một phần phường 5 thuộc quận 8 trước đây. Phường Chánh Hưng có diện tích tự nhiên 4,61 km2, dân số 218.492 người.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Chánh Hưng gồm 33 ủy viên ra mắt. Trong đó, ông Trần Thanh Tùng (Chủ tịch UBND quận 8 cũ) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, 2 Phó bí thư Đảng ủy phường gồm: bà Nguyễn Thị Ngọc Hà và ông Phạm Quang Tú.

Toàn cảnh đại hội đại biểu Đảng bộ phường Chánh Hưng ẢNH: DƯƠNG TRANG

Tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi số

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, cơ sở hạ tầng của phường Chánh Hưng được đầu tư mạnh mẽ, diện mạo đô thị được cải thiện, nhiều dự án, công trình được triển khai. Nổi bật là các dự án như đường Ba Đình, đường nối Chánh Hưng - rạch Sông Xáng, đường Cao Lỗ, cải tạo mở rộng Bệnh viện quận 8…

Hiện nay, phường Chánh Hưng đang thực hiện di dời nhà trên và ven kênh rạch theo dự án rạch Xóm Củi và bờ Bắc kênh Đôi.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: DƯƠNG TRANG

Báo cáo tại đại hội, ông Phạm Quang Tú, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng cho biết trong nhiệm kỳ tới, phường đặt mục tiêu thu ngân sách hàng năm đạt 100% và tăng bình quân 6%/năm; đến năm 2030 số doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân đạt trên 20 doanh nghiệp; tăng 125.000 m2 diện tích mảng xanh trên địa bàn.

Cùng với đó, phường Chánh Hưng đặt mục tiêu hoàn thành việc di dời nhà trên và ven kênh rạch theo đề án được phê duyệt; xử lý cơ bản tình trạng mua bán, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè tại các tuyến đường Phạm Thế Hiển, Hưng Phú, Tạ Quang Bửu, Cao Lỗ, Chánh Hưng, Phạm Hùng…

Lãnh đạo phường Chánh Hưng khẳng định sẽ tiếp tục tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Đặc biệt, phường Chánh Hưng đặt mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông đường thủy, hình thành tuyến du lịch sông nước, phát triển kinh tế ven sông dọc kênh Đôi và kênh Tàu Hủ, cầu chữ Y gắn với phát triển không gian "Trên bến dưới thuyền".

"Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường"

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực vượt khó, tinh thần đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, toàn hệ thống chính trị và người dân phường Chánh Hưng trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Dương Anh Đức cũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, đoàn kết, vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và người dân phường Chánh Hưng.