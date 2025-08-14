Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phường Chánh Hưng ở TP.HCM phát triển kinh tế ven sông thế nào?

Dương Quỳnh Trang
Dương Quỳnh Trang
14/08/2025 12:35 GMT+7

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Chánh Hưng cho biết, đặt mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông đường thủy, hình thành tuyến du lịch sông nước, phát triển kinh tế ven sông, gắn với phát triển không gian "Trên bến dưới thuyền".

Sáng 14.8, Đảng bộ phường Chánh Hưng, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức.

Phường Chánh Hưng được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số các phường Rạch Ông, phường Hưng Phú, phường 4 và một phần phường 5 thuộc quận 8 trước đây. Phường Chánh Hưng có diện tích tự nhiên 4,61 km2, dân số 218.492 người.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Chánh Hưng gồm 33 ủy viên ra mắt. Trong đó, ông Trần Thanh Tùng (Chủ tịch UBND quận 8 cũ) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, 2 Phó bí thư Đảng ủy phường gồm: bà Nguyễn Thị Ngọc Hà và ông Phạm Quang Tú.

Phường Chánh Hưng ở TP.HCM phát triển kinh tế ven sông thế nào?- Ảnh 1.

Toàn cảnh đại hội đại biểu Đảng bộ phường Chánh Hưng

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi số

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, cơ sở hạ tầng của phường Chánh Hưng được đầu tư mạnh mẽ, diện mạo đô thị được cải thiện, nhiều dự án, công trình được triển khai. Nổi bật là các dự án như đường Ba Đình, đường nối Chánh Hưng - rạch Sông Xáng, đường Cao Lỗ, cải tạo mở rộng Bệnh viện quận 8…

Hiện nay, phường Chánh Hưng đang thực hiện di dời nhà trên và ven kênh rạch theo dự án rạch Xóm Củi và bờ Bắc kênh Đôi.

Phường Chánh Hưng ở TP.HCM phát triển kinh tế ven sông thế nào?- Ảnh 2.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Báo cáo tại đại hội, ông Phạm Quang Tú, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng cho biết trong nhiệm kỳ tới, phường đặt mục tiêu thu ngân sách hàng năm đạt 100% và tăng bình quân 6%/năm; đến năm 2030 số doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân đạt trên 20 doanh nghiệp; tăng 125.000 m2 diện tích mảng xanh trên địa bàn.

Cùng với đó, phường Chánh Hưng đặt mục tiêu hoàn thành việc di dời nhà trên và ven kênh rạch theo đề án được phê duyệt; xử lý cơ bản tình trạng mua bán, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè tại các tuyến đường Phạm Thế Hiển, Hưng Phú, Tạ Quang Bửu, Cao Lỗ, Chánh Hưng, Phạm Hùng…

Lãnh đạo phường Chánh Hưng khẳng định sẽ tiếp tục tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Đặc biệt, phường Chánh Hưng đặt mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông đường thủy, hình thành tuyến du lịch sông nước, phát triển kinh tế ven sông dọc kênh Đôi và kênh Tàu Hủ, cầu chữ Y gắn với phát triển không gian "Trên bến dưới thuyền".

"Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường"

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực vượt khó, tinh thần đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, toàn hệ thống chính trị và người dân phường Chánh Hưng trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Dương Anh Đức cũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, đoàn kết, vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và người dân phường Chánh Hưng.

Phường Chánh Hưng ở TP.HCM phát triển kinh tế ven sông thế nào?- Ảnh 3.

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu tại đại hội

ẢNH: DƯƠNG TRANG

"Trong bối cảnh hiện nay, với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đảng bộ phường Chánh Hưng cần nhận thức rõ những tiềm năng, lợi thế cũng như các khó khăn, thách thức; qua đó, cần đề ra những biện pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển địa phương, phù hợp với tư duy chiến lược, mô hình tổ chức chính quyền mới mà Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt trong thời gian qua để phục vụ nhân dân tốt hợn, gần dân hơn và hiệu quả hơn", ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.


Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cũng thống nhất với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030 của phường Chánh Hưng.

Song, ông Dương Anh Đức lưu ý, định hướng thêm một số nội dung như tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung phát huy, khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế vốn có; chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; sớm di dời nhà lụp xụp trên và ven kênh rạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường; và nâng cao chất lượng công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Phường Chánh Hưng ở TP.HCM phát triển kinh tế ven sông thế nào?- Ảnh 4.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo phường Chánh Hưng

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Trụ sở một số cơ quan phường Chánh Hưng, TP.HCM

Đảng ủy phường Chánh Hưng: 5 Dương Quang Đông, phường Chánh Hưng.

HĐND - UBND: 39 Dương Bạch Mai, phường Chánh Hưng.

MTTQ và các đoàn thể: 210 - 212 Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng.

Công an phường Chánh Hưng:

  • Trụ sở chính: 93 Đào Cam Mộc, phường Chánh Hưng.
  • Trụ sở 2: 338B Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng.

Tin liên quan

TP.HCM: Phường Bình Đông đặt mục tiêu di dời gần 4.800 căn nhà trong 5 năm tới

TP.HCM: Phường Bình Đông đặt mục tiêu di dời gần 4.800 căn nhà trong 5 năm tới

Trong giai đoạn 2026 - 2030, phường Bình Đông (quận 8 cũ), TP.HCM tập trung thực hiện đối với 6 dự án, sẽ di dời 4.767 căn nhà, tổng diện tích giải tỏa khoảng 598.517 m2, kinh phí khoảng 31.149 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Khám phá thêm chủ đề

phường Chánh Hưng TP.HCM kinh tế ven sông Dương Anh Đức Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ phát triển kinh tế UBND phường Chánh Hưng Thành Ủy TP.HCM Đảng ủy phường Đảng ủy Đại hội đại biểu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận