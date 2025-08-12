An Giang tăng cường đầu tư công để phát triển kinh tế - xã hội

Công trình xây dựng Trung tâm Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc ẢNH: TRẦN NGỌC

Hiệu quả từ việc đầu tư hạ tầng kết nối

Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, cho biết giai đoạn 2020 - 2025, cả 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang (cũ) thực hiện đạt và vượt 31/40 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh. Tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc, tỷ trọng thương mại, dịch vụ ngày càng tăng trong GRDP. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2025 của tỉnh An Giang sau sáp nhập trên 8,1% và là 1 trong 17 tỉnh thành của cả nước có tốc độ tăng trưởng trên 8%. Đô thị hóa phát triển mạnh ở các khu vực như: Châu Đốc, Phú Quốc, Rạch Giá, Long Xuyên… Đặc biệt, thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược của tỉnh đạt được kết quả tích cực, nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng kết nối đồng bộ, hiện đại, phát huy hiệu quả để tạo ra các cơ hội và không gian phát triển mới cho tỉnh.

Cụ thể, giai đoạn 2020-2025, tỉnh An Giang (cũ) đã đầu tư 69 dự án (DA) kết cấu hạ tầng giao thông với tổng vốn khoảng 15.420 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ 44% tổng nguồn vốn đầu tư công toàn tỉnh, cao nhất từ trước tới nay. Đến nay, đã hoàn thành nhiều DA hạ tầng giao thông trọng điểm có tính kết nối và lan tỏa liên vùng như tuyến nối quốc lộ 91 và đường tránh Long Xuyên; cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu và tuyến liên kết liên vùng từ Tân Châu đến Châu Đốc liên kết với tỉnh Đồng Tháp…

Công trình nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ẢNH: TRẦN NGỌC

Đối với tỉnh Kiên Giang trước khi sáp nhập với tỉnh An Giang, đã tập trung mở rộng không gian đô thị hướng biển; phát triển các đô thị thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu. Từ đó, bước đầu đã hình thành "tam giác" đô thị động lực thúc đẩy tăng trưởng: Phú Quốc - Hà Tiên - Rạch Giá. Tỉnh đã tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông trọng điểm như: đường ven biển Rạch Giá - Hòn Đất; đường 3/2 nối dài; đường ven sông Cái Lớn qua địa bàn An Biên và U Minh Thượng; nâng cấp quốc lộ 61 đoạn Rạch Sỏi - Minh Lương; nâng cấp quốc lộ 80; triển khai cầu Thứ Ba bắc qua kênh xáng Xẻo Rô; khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá mũi Gành Dầu (Phú Quốc)…

Cùng với tập trung DA về phát triển giao thông, 2 tỉnh trước khi sáp nhập đã tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật phát triển kinh tế biển, kinh tế biên mậu để trở thành động lực phát triển, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh biên giới.

Theo đó, chỉ riêng tỉnh An Giang trước đây đã đầu tư 7 DA bằng ngân sách, với tổng số vốn hơn 347 tỉ đồng. Qua đó, thu hút 21 DA đầu tư ngoài ngân sách đăng ký hoạt động vào khu kinh tế biên mậu, với tổng vốn đăng ký 1.224 tỉ đồng. Đến nay, 18 DA đã đi vào hoạt động, đóng góp nguồn thu cho ngân sách 2.642 tỉ đồng. Còn tại Kiên Giang, giai đoạn 2020-2025, hạ tầng kinh tế biển phát triển giúp cho tỉnh đón gần 40 triệu lượt du khách, doanh thu đạt khoảng 84.900 tỉ đồng, lượng du khách tăng bình quân 15,88%/năm và doanh thu tăng 30%-50%/năm.

Tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua địa bàn An Giang, khi hoàn thành sẽ tạo động lực phát triển lớn cho tỉnh An Giang ẢNH: TRẦN NGỌC

Việc tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển đi kèm với việc hỗ trợ các cơ chế xúc tiến, thu hút đầu tư mở rộng, tạo môi trường thuận lợi giúp 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang (cũ) luôn là điểm đến cho nhà đầu tư. Theo thống kê của UBND tỉnh An Giang, giai đoạn 2020-2025, tỉnh An Giang (cũ) có gần 4.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký gần 38.000 tỉ đồng; còn tỉnh Kiên Giang (cũ) có 7.815 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký gần 118.500 tỉ đồng và lũy kế đến năm 2025 có gần 13.000 doanh nghiệp hoạt động, với tổng số vốn hơn 213.160 tỉ đồng.

Thời cơ phát triển vươn tầm cao mới

Theo ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, sau sáp nhập tỉnh, An Giang đang đứng trước một thời cơ lịch sử để phát huy vai trò trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, trở thành vùng kinh tế năng động.

Nhiều tuyến đường mới đã được đầu tư kết nối đô thị Rạch Giá với các vùng lân cận ẢNH: PHƯƠNG VŨ

Bởi, ngoài dân số đông nhất miền Tây, An Giang hội tụ đủ các yếu tố "đồng bằng - đồi núi - biển đảo - biên giới", có tiềm năng lớn về nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, kinh tế biên mậu, logistics, du lịch và đô thị thông minh... Ngoài ra, các DA hạ tầng giao thông, tạo bước "đột phá" cho vùng và tỉnh An Giang đang được hoàn thiện, sẽ mở đường và tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, các tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) sẽ hoàn thành trong năm 2026, DA đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận; tuyến đường bộ ven biển kết nối với tỉnh Cà Mau; đường bộ ven biển đoạn Rạch Giá - Hòn Đất và từ Hòn Đất - Kiên Lương và các tuyến quan trọng khác được đầu tư giúp An Giang tạo cơ hội thu hút mạnh mẽ hơn nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống người dân, giai đoạn 2026-2030, An Giang có kế hoạch đầu vốn đầu tư toàn xã hội đạt 627.380 tỉ đồng để đến năm 2030 đưa tỉnh thành tỉnh phát triển khá của cả nước; là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia và đặc khu Phú Quốc đạt tầm cỡ quốc tế, trở thành đầu tàu, lan tỏa phát triển sang các vùng và các lĩnh vực khác.

Một góc đô thị Rạch Giá về đêm ẢNH: PHƯƠNG VŨ