TP.HCM: Phường Bình Đông đặt mục tiêu di dời gần 4.800 căn nhà trong 5 năm tới

Sáng 13.8, Đảng bộ phường Bình Đông, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Đông gồm 33 ủy viên ẢNH: DƯƠNG TRANG

Phường Bình Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của phường 6, phường 7, một phần phường 5, quận 8 và một phần xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, có diện tích 8,93 km2, dân số hơn 156.000 người.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Đông gồm 33 ủy viên ra mắt đại hội. Trong đó, ông Võ Thành Khả được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, 2 Phó bí thư Đảng ủy phường gồm: bà Huỳnh Mỹ Ngọc và bà Nguyễn Thị Thu Hoa.

Nhiều cơ hội, nhiều thách thức

Tại đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Đông nêu mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới. Theo bà Hoa, phường Bình Đông đứng trước nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ khi thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư các dự án, công trình giao thông trọng điểm như cầu đường Bình Tiên, đường Vành đai 2, mở rộng QL 50, QL 1, cầu đường Tạ Quang Bửu 2... tạo kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông trong khu vực.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Đông ẢNH: DƯƠNG TRANG

Bên cạnh đó, đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch trên địa bàn quận 8 đã được phê duyệt, trong đó có phường Bình Đông; Trung tâm thương mại Bình Điền trở thành động lực phát triển thương mại - dịch vụ, trung tâm mua sắm quốc tế, du lịch, hệ thống logistics, gắn với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

"Tuy nhiên, cùng với những thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra cho Đảng bộ phường Bình Đông trong thời gian tới còn rất lớn, nhiều vấn đề đặt ra cần phải tập trung toàn lực để triển khai, chỉ đạo thực hiện", bà Hoa nói và mong muốn phường phải có tư duy phát triển mới, tìm ra giải pháp đột phá, thiết thực, với quyết tâm chính trị cao, đoàn kết thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Từ đó, xây dựng phường ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tập trung thực hiện 6 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Báo cáo tại đại hội, Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Bình Đông trình bày tham luận về giải pháp thực hiện chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường. Theo đó, trong giai đoạn 2026 - 2030, phường Bình Đông tập trung thực hiện đối với 6 dự án, sẽ thực hiện di dời 4.767 căn nhà, tổng diện tích giải tỏa khoảng 598.517 m2, kinh phí khoảng 31.149 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố, cụ thể:

Phối cảnh dự án khu vực bờ Nam Kênh Đôi ẢNH: BÌNH ĐÔNG

Đối với dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam Kênh Đôi, sẽ thực hiện di dời 2.905 căn nhà, tổng diện tích giải tỏa khoảng 389.162 m 2 , kinh phí khoảng 23.896 tỉ đồng. Trong đó sẽ thực hiện đầu tư tuyến bờ kè, hệ thống giao thông đường ven bờ Nam Kênh Đôi và nối kết với đường Phạm Thế Hiển bằng các đường nội bộ khu vực, tạo nên hệ thống giao thông hoàn chỉnh cho khu vực.

, kinh phí khoảng 23.896 tỉ đồng. Trong đó sẽ thực hiện đầu tư tuyến bờ kè, hệ thống giao thông đường ven bờ Nam Kênh Đôi và nối kết với đường Phạm Thế Hiển bằng các đường nội bộ khu vực, tạo nên hệ thống giao thông hoàn chỉnh cho khu vực. Đối với dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chỉnh trang đô thị khu vực bờ Tây rạch Xóm Củi (Hiệp Ân), sẽ thực hiện di dời 903 căn nhà, tổng diện tích giải tỏa khoảng 67.246 m 2 , kinh phí khoảng 4.033 tỉ đồng.

, kinh phí khoảng 4.033 tỉ đồng. Đối với dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chỉnh trang đô thị khu vực rạch Bà Tàng, sẽ thực hiện di dời 393 căn nhà, tổng diện tích giải tỏa khoảng 55.960 m 2 , kinh phí khoảng 1.243 tỉ đồng.

, kinh phí khoảng 1.243 tỉ đồng. Đối với dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chỉnh trang đô thị khu vực sông Cần Giuộc, sẽ thực hiện di dời 250 căn nhà, tổng diện tích giải tỏa khoảng 67.839 m 2 , kinh phí khoảng 836,17 tỉ đồng.

, kinh phí khoảng 836,17 tỉ đồng. Đối với dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chỉnh trang đô thị khu vực rạch Bồ Đề, sẽ thực hiện di dời 210 căn nhà, tổng diện tích giải tỏa khoảng 5.421 m 2 , kinh phí khoảng 291,29 tỉ đồng.

, kinh phí khoảng 291,29 tỉ đồng. Đối với dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chỉnh trang đô thị khu vực rạch Cầu Đồn, sẽ thực hiện di dời 106 căn nhà, tổng diện tích giải tỏa khoảng 12.889 m2, kinh phí khoảng 849,60 tỉ đồng.

Phải thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo, điểm tựa vững chắc của hệ thống chính trị

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực vượt khó, tinh thần đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, toàn hệ thống chính trị và nhân dân phường Bình Đông trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu tại đại hội ẢNH: DƯƠNG TRANG

Ông Dương Anh Đức đánh giá cao tinh thần cầu thị, trách nhiệm của Đảng bộ khi nghiêm túc nhìn nhận, tự phê bình, phê bình trước những hạn chế, tồn tại.

"Trong bối cảnh hiện nay, với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ phường Bình Đông phải thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo, là điểm tựa vững chắc của cả hệ thống chính trị địa phương trong hành trình cùng với TP.HCM bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Phó trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cũng nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đột phá thời gian tới của phường Bình Đông.

Ông Dương Anh Đức lưu ý và nhấn mạnh thêm một số nội dung để phường tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện chương trình hành động và triển khai các giải pháp trong thực tế của nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 như công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.

Trụ sở một số cơ quan phường Bình Đông, TP.HCM Đảng ủy phường Bình Đông: 1724 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông. HĐND - UBND - Trung tâm phục vụ hành chính công: 1094 Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông. Công an phường Bình Đông: 1143 Trịnh Quang Nghị, phường Bình Đông.



