Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Mời làm việc 2 tài xế đánh nhau tới tấp trước cổng trường đại học

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
13/08/2025 08:52 GMT+7

Cơ quan chức năng đang mời làm việc 2 tài xế xe ôm công nghệ dùng chân, tay, nón bảo hiểm, vật dưới đất, đánh nhau tới tấp trước cổng trường đại học ở phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM.

Sáng 13.8, Công an phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan mời làm việc, xử lý 2 tài xế xe ôm công nghệ đánh nhau tới tấp trước cổng trường đại học trên đường D5.

TP.HCM: Mời làm việc 2 tài xế đánh nhau tới tấp trước cổng trường đại học- Ảnh 1.

2 tài xế đánh nhau tới tấp trước cổng trường đại học

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo cơ quan chức năng, tối 12.8, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip dài khoảng 50 giây ghi lại cảnh 2 tài xế xe ôm công nghệ đánh nhau tới tấp trước cổng một trường đại học, trong khi 2 xe máy ngã giữa đường.

Đoạn clip ghi lại cảnh 2 tài xế vật nhau dưới đất, đánh, đá túi bụi. Lúc này, người dân đến can ngăn thì 2 tài xế đứng dậy. Nhưng sau đó, cả 2 tháo nón bảo hiểm và tiếp tục lao đến đánh vào đầu và mặt nhau. Vụ việc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực.

Đoạn clip trên được người đi đường dùng điện thoại ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội, trong đó ghi lại khá rõ biển số xe máy của 2 người liên quan.

Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận vụ việc xảy ra chiều 12.8, trước cổng một trường đại học trên đường D5, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Hiện cơ quan chức năng đã xác minh và mời làm việc 2 tài xế đánh nhau để xử lý theo quy định.

Gần đây, trên địa bàn TP.HCM tái xuất hiện tình trạng đánh nhau trên đường. Cụ thể, mới đây, ngày 11.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Mai Đình Bá (34 tuổi, ở phường Tam Bình) và Nguyễn Hùng (56 tuổi, ở phường Hiệp Bình) về tội gây rối trật tự công cộng.

Đây là 2 người liên quan vụ cầm gậy sắt đánh nhau trên đường Tô Ngọc Vân xảy ra tối 5.8 mà Thanh Niên đã đưa tin.

Tin liên quan

TP.HCM: Nhóm người dừng ô tô giữa đường, đuổi đánh nhau khai gì?

TP.HCM: Nhóm người dừng ô tô giữa đường, đuổi đánh nhau khai gì?

Trong số 3 người liên quan vụ dừng 2 ô tô giữa đường rồi đuổi đánh nhau, cơ quan chức năng xác định có 1 người nước ngoài. Họ khai nguyên nhân dẫn đến vụ việc là mâu thuẫn va quẹt giao thông.

Khám phá thêm chủ đề

đánh nhau TP.HCM tài xế mạng xã hội công an khởi tố Gây rối trật tự công cộng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận