TP.HCM: Mời làm việc 2 tài xế đánh nhau tới tấp trước cổng trường đại học

Sáng 13.8, Công an phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan mời làm việc, xử lý 2 tài xế xe ôm công nghệ đánh nhau tới tấp trước cổng trường đại học trên đường D5.

2 tài xế đánh nhau tới tấp trước cổng trường đại học ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo cơ quan chức năng, tối 12.8, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip dài khoảng 50 giây ghi lại cảnh 2 tài xế xe ôm công nghệ đánh nhau tới tấp trước cổng một trường đại học, trong khi 2 xe máy ngã giữa đường.

Đoạn clip ghi lại cảnh 2 tài xế vật nhau dưới đất, đánh, đá túi bụi. Lúc này, người dân đến can ngăn thì 2 tài xế đứng dậy. Nhưng sau đó, cả 2 tháo nón bảo hiểm và tiếp tục lao đến đánh vào đầu và mặt nhau. Vụ việc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực.

Đoạn clip trên được người đi đường dùng điện thoại ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội, trong đó ghi lại khá rõ biển số xe máy của 2 người liên quan.

Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận vụ việc xảy ra chiều 12.8, trước cổng một trường đại học trên đường D5, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Hiện cơ quan chức năng đã xác minh và mời làm việc 2 tài xế đánh nhau để xử lý theo quy định.

Gần đây, trên địa bàn TP.HCM tái xuất hiện tình trạng đánh nhau trên đường. Cụ thể, mới đây, ngày 11.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Mai Đình Bá (34 tuổi, ở phường Tam Bình) và Nguyễn Hùng (56 tuổi, ở phường Hiệp Bình) về tội gây rối trật tự công cộng.

Đây là 2 người liên quan vụ cầm gậy sắt đánh nhau trên đường Tô Ngọc Vân xảy ra tối 5.8 mà Thanh Niên đã đưa tin.