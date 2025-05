Mong manh ranh giới từ tự vệ đến gây rối trật tự công cộng

Theo kết luận điều tra và cáo trạng của cơ quan tố tụng Q.Bình Thạnh (TP.HCM), bị can Lê Trung Dũng và bị can Đào Phi Dũng là bạn học, sau đó cùng đầu tư làm ăn. Do việc kinh doanh gặp sự cố, nhiều lần Phi Dũng đòi 500 triệu đồng tiền góp vốn không được, nên ngày 23.1.2025, Phi Dũng cùng 3 người khác đến nhà Trung Dũng (đường Phan Văn Hân, P.17, Q.Bình Thạnh) đòi tiền.

Vị trí xảy ra đánh nhau là quán trà sữa, cũng là mặt bằng nhà của ông Lê Trung Dũng cho thuê ẢNH: CHỤP LẠI TỪ CLIP

Tự vệ nhưng cũng góp phần gây ảnh hưởng tình hình trật tự

Tại nhà Trung Dũng, hai bên cự cãi. Phía Phi Dũng lần lượt dùng tay chân, ghế nhựa, bàn nhựa đánh Trung Dũng và vợ con. Sau đó, Trung Dũng và con trai là L.T.K chống trả lại. Vợ Trung Dũng thấy con trai bị đánh nên vào can ngăn.

Đối với Trung Dũng và K., cáo trạng nêu quá trình xảy ra sự việc, khi bên Phi Dũng tới, Trung Dũng lấn lướt tới gây hấn. Khi Trung Dũng bị đánh một cái thì Trung Dũng và con trai dùng tay không đánh trả dẫn đến gây mất trật tự tại khu vực quán buôn bán (mặt tiền nhà Trung Dũng cho thuê bán trà sữa) và phía trước đường Phan Văn Hân. Vụ việc đánh nhau gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Sau khi đánh nhau ở trong và trước nhà của Trung Dũng xong, nhóm Phi Dũng đón taxi bỏ đi thì Trung Dũng và vợ đuổi theo. Trung Dũng dắt một xe máy của người dân bên đường chặn đầu taxi; vợ Trung Dũng đứng bên hông mở cửa xe không cho nhóm người này đi, thì bị một người trong xe nhoài người ra đấm vào mặt. Thấy vậy, Trung Dũng chạy lên đấm vào mặt người trong xe và kéo ra. Các bên giằng co nhau khoảng 1 - 2 phút thì Công an P.17 có mặt và yêu cầu tất cả về trụ sở phường làm việc.

Ngày 24.1, UBND P.17 (Q.Bình Thạnh) có công văn gửi Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh, đánh giá hành vi của những người liên quan đã thu hút sự hiếu kỳ của người dân tại khu vực, gây cản trở an toàn giao thông, gây đình trệ hoạt động tại khu vực công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.

"Ông Lê Trung Dũng, L.T.K dù mang tính chất tự vệ nhưng cũng góp phần gây ảnh hưởng tình hình trật tự tại khu vực trên… UBND P.17 kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh xử lý hình sự những người liên quan hành vi gây rối trật tự công cộng (TTCC)", công văn của Chủ tịch UBND P.17 nêu.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh khởi tố và bắt tạm giam các bị can về hành vi "gây rối TTCC". Trong đó, bị can Lê Trung Dũng bị tạm giam từ ngày 27.1.2025, lệnh tạm giam 3 tháng; riêng L.T.K được tại ngoại điều tra. Đến ngày 22.5.2025, Viện trưởng Viện KSND Q.Bình Thạnh ký quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với Lê Trung Dũng do bị can phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, có người thân viết đơn xin bảo lãnh được tại ngoại.

Cần định lượng rõ giữa ranh giới tội phạm và xử phạt hành chính

Đến ngày 26.5, ông Trung Dũng và người nhà đến Báo Thanh Niên kêu cứu, cho rằng ông và con trai bị khởi tố, truy tố oan sai.

Ông Trung Dũng trình bày, 18 giờ 50 ngày 23.1.2025, nhóm người của ông Phi Dũng tới nhà cự cãi với ông Trung Dũng. Ông Trung Dũng đã chủ động gọi Công an P.17 thì được công an phường yêu cầu cố gắng trì hoãn, giữ chân nhóm Phi Dũng chờ công an xuống giải quyết. Sau đó, sự việc dẫn đến các bên đánh nhau.

Luật sư Phùng Thanh Sơn (đang bảo vệ quyền lợi cho Trung Dũng và L.T.K) cho biết cơ quan điều tra và viện kiểm sát cho rằng vị trí đánh nhau của các bị can là quán trà sữa (mặt tiền nhà của Trung Dũng cho thuê) và ngoài đường nên khởi tố các bị can về tội "gây rối TTCC".

Tuy nhiên, theo luật sư Sơn, ông Trung Dũng và con trai đang tự bảo vệ gia đình khi bị nhóm đòi nợ xâm phạm chỗ ở trái phép. "Ông Dũng chỉ quay phim và chống trả khi bị đánh, đây là hành vi tự vệ tương xứng. Còn hành vi chặn xe của ông Trung Dũng là đang bắt giữ người phạm tội quả tang để giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo điều 111 bộ luật Tố tụng hình sự 2015", luật sư Sơn nêu quan điểm.

Thạc sĩ Võ Văn Tài (Trưởng khoa Tội phạm học và điều tra tội phạm, phân hiệu Trường ĐH Kiểm sát tại TP.HCM) cho biết điều 245 bộ luật Hình sự (BLHS) 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định người nào gây rối TTCC gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này… thì mới xử lý hình sự, tức luật cũ có định lượng là "phải gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này". Hơn nữa, Nghị quyết 02/2003 ngày 17.4.2003 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn cụ thể về "gây hậu quả nghiêm trọng" trong tội gây rối TTCC, gồm: cản trở, ách tắc giao thông đến dưới 2 giờ; thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đồng trở lên; cản trở sự hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân…

Tuy nhiên, BLHS 2015 đã bỏ định lượng gây hậu quả nghiêm trọng, mà chỉ nêu "người nào gây rối TTCC gây ảnh hưởng xấu đến ANTT, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này…", vì vậy hiện đang có nhiều tranh cãi khi định lượng hành vi này giữa tội phạm và xử phạt vi phạm hành chính.

Theo thạc sĩ Võ Văn Tài, hiện thế nào là gây ảnh hưởng xấu đến ANTT, an toàn xã hội cũng chưa được quy định rõ, và trách nhiệm của cơ quan chức năng là phải xác định rõ ranh giới giữa tội phạm và xử phạt hành chính, để tránh tùy tiện áp dụng.

"Hơn nữa, hành vi gây rối TTCC phải thực hiện với lỗi cố ý, chứ không phải ai tham gia cũng phạm tội. Còn người bị động, bị cuốn vào phải tham gia, và xác định họ tham gia với vai trò tự vệ thì không thể gây rối TTCC. Nếu tự vệ vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì vi phạm vào điều 136 BLHS 2015 về tội "cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội"", thạc sĩ Tài phân tích.

Vì vậy, ông Võ Văn Tài cho rằng trong khi chờ có hướng dẫn cụ thể thế nào là "gây ảnh hưởng xấu đến ANTT, an toàn xã hội" trong tội gây rối TTCC, nên chăng các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn áp dụng các trường hợp "gây hậu quả nghiêm trọng" theo hướng dẫn tại tiểu mục 5.1 của Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP để xử lý đối với những hành vi gây rối TTCC bảo đảm theo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội, và đảm bảo tính thống nhất của pháp luật.