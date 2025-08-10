TP.HCM: Nhóm người đậu ô tô giữa đường, đuổi đánh nhau khai gì?

Ngày 10.8, Công an phường Khánh Hội phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM làm việc, lấy lời khai với nhóm người liên quan vụ đậu 2 ô tô giữa đường rồi đuổi đánh nhau gây ảnh hưởng an ninh trật tự trên đường Nguyễn Hữu Hào, quận 4 cũ.

Cơ quan chức năng dựng lại hiện tường vụ đậu ô tô giữ đường rồi đuổi đánh nhau ẢNH: CTV

Trưa 9.8, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại vụ việc 2 ô tô đậu giữa đường gây cản trở giao thông. Đoạn clip còn cho thấy 4 người đuổi nhau trên đường Nguyễn Hữu Hào, lúc 10 giờ 8 phút cùng ngày.

Công an phường Khánh Hội nhanh chóng vào cuộc xác minh biển số ô tô, xác định và mời làm việc những người liên quan trong chiều 9.8 và dựng lại hiện trường ngay trong tối cùng ngày.

Cơ quan chức năng xác định có 3 người liên quan trực tiếp vụ đánh nhau, trong đó có 1 phụ nữ, 2 nam giới. Trong số này có 1 người là người nước ngoài. Người còn lại xuất hiện trong đoạn clip với vai trò là người can ngăn, không liên quan vụ việc.

Bước đầu, 3 người khai lý do dẫn đến đuổi đánh nhau là do va quẹt giao thông, dẫn đến cự cải, mâu thuẫn. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 1 phút được ghi lại từ camera hành trình của ô tô đang di chuyển trên đường Nguyễn Hữu Hào. Khi đến đoạn trước số 2 Nguyễn Hữu Hào thì có rất đông phương tiện di chuyển chậm, khó khăn.

Nguyên nhân là do ở làn đường đối diện có 2 ô tô (1 ô tô cá nhân, 1 ô tô dịch vụ) đang đậu giữa đường, cùng nhóm người đang tranh cãi nhau. Bất ngờ một cô gái vung tay tát vào mặt một người đàn ông mặc áo đen thì người này vung tay đánh trả.

Thấy vậy, người đàn ông đi cùng cô gái đã lao vào đuổi đánh người đàn ông mặc áo đen. Vụ việc làm nhiều phương tiện không thể di chuyển.

Đoạn clip ghi lại vụ việc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Người dân khu vực cho hay, vụ đuổi đánh nhau xảy ra vào lúc 10 giờ 8 phút sáng cùng ngày.