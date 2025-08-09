Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
4 người lao vào ẩu đả, 2 ô tô làm 'chốt chặn' gây ùn ứ
Video Thời sự

4 người lao vào ẩu đả, 2 ô tô làm 'chốt chặn' gây ùn ứ

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
09/08/2025 15:08 GMT+7

Mạng xã hội lan truyền clip 2 ô tô đậu chắn giữa đường Nguyễn Hữu Hào (phường Khánh Hội, TP.HCM) rồi 4 người đuổi đánh nhau gây ùn ứ giao thông qua khu vực.

4 người lao vào ẩu đả, 2 ô tô làm 'chốt chặn' gây ùn ứ

4 người lao vào ẩu đả, 2 ô tô làm 'chốt chặn' gây ùn ứ

Trưa 9.8, Công an phường Khánh Hội (TP.HCM) phối hợp Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) xác minh, làm rõ vụ 2 ô tô đậu giữa đường rồi 4 người trên xe đuổi đánh nhau gây ùn ứ giao thông trên đường Nguyễn Hữu Hào, quận 4 cũ.

4 người lao vào ẩu đả, 2 ô tô làm 'chốt chặn' gây ùn ứ

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 1 phút được ghi lại từ camera hành trình của ô tô đang di chuyển trên đường Nguyễn Hữu Hào. Khi đến đoạn trước số 2 Nguyễn Hữu Hào thì có rất đông phương tiện di chuyển chậm, khó khăn.

Nguyên nhân là do ở làn đường đối diện có 2 ô tô (1 ô tô cá nhân, 1 ô tô dịch vụ) đang đậu giữa đường, cùng nhóm người đang tranh cãi nhau. Bất ngờ một cô gái vung tay tát vào mặt một người đàn ông mặc áo đen thì người này vung tay đánh trả.

Thấy vậy, 2 người đàn ông mặc áo trắng đi cùng cô gái đã lao vào đuổi đánh người đàn ông mặc áo đen. Vụ việc làm nhiều phương tiện không thể di chuyển.

- Ảnh 1.

Nhóm người bỏ ô tô trên đường rồi đuổi đánh nhau ở phường Khánh Hội

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Người dân khu vực cho hay, vụ đuổi đánh nhau xảy ra vào lúc 10 giờ 8 phút sáng cùng ngày.

Liên quan vụ việc, Công an phường Khánh Hội đã nắm thông tin và đang phối hợp Đội CSGT Bến Thành khẩn trương xác minh, mời làm việc những người liên quan để xử lý theo quy định.

