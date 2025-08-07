Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

2 người đàn ông cầm gậy sắt đánh nhau trên đường ở TP.HCM khai gì?

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
07/08/2025 14:46 GMT+7

Mâu thuẫn cự cãi trong lúc tham gia giao thông trên đường Tô Ngọc Vân (TP.HCM), 2 người đàn ông cầm gậy sắt đánh nhau gây náo loạn khu vực.

Ngày 7.8, Công an phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM) lấy lời khai 2 người đàn ông cầm gậy sắt đuổi đánh nhau trên đường Tô Ngọc Vân.

TP.HCM: Lấy lời khai 2 người đàn ông cầm gậy sắt đánh nhau trên đường - Ảnh 1.

Mâu thuẫn trên đường, 2 người đàn ông cầm gậy sắt đánh nhau

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Những người bị lấy lời khai là ông Nguyễn H. (56 tuổi) và ông Mai Đình B. (34 tuổi, quê Thanh Hóa), cùng sinh sống trên địa bàn thành phố Thủ Đức cũ. Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu, cả 2 người khai nhận xảy ra mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông nên đã dùng gậy sắt đánh nhau, gây náo loạn trên đường Tô Ngọc Vân.

Tối 5.8, sau trận mưa to, đường Tô Ngọc Vân xảy ra tình trạng xe đông, di chuyển chậm. Ông B. chạy xe máy trên đường này, hướng Phạm Văn Đồng đi cầu vượt Gò Dưa. Trên đường đi thì ông B. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với ông H.

Sau đó, ông H. về nhà cầm gậy sắt quay lại đường Tô Ngọc Vân thì gặp ông B. cũng cầm một gậy sắt. Cả 2 lao vào đuổi đánh nhau. Một phụ xe buýt thấy vậy đã đến can ngăn, cả 2 sau đó lên xe rời đi.

Vào cuộc truy xét, chiều 6.8, Công an phường Hiệp Bình triệu tập, làm việc với ông B. và ông H. đã đến trình diện cơ quan công an, cung cấp lời khai vào sáng 7.8. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 6.8, mạng xã hội lan truyền đoạn ghi lại 2 người đàn ông đuổi đánh nhau bằng gậy sắt, cạnh đó là chiếc xe lôi tự chế đỗ trên đường. 

Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường khiến phương tiện qua khu vực này bị ùn ứ, không thể di chuyển. Một số người đến gần định ngăn cản nhưng do cả 2 cầm gậy nên không ai dám vào.

TP.HCM: Lấy lời khai 2 người đàn ông cầm gậy sắt đánh nhau trên đường - Ảnh 2.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Qua xác minh, vụ việc xảy ra khoảng 20 giờ 53 ngày 5.8 trên đường Tô Ngọc Vân (phường Hiệp Bình), hướng từ đường Phạm Văn Đồng về cầu vượt Gò Dưa. 

Sau vụ việc, cả 2 người đàn ông lên xe rời đi và không có người đến trình báo công an. Vụ việc được người đi đường dùng điện thoại ghi hình, rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Tin liên quan

TP.HCM: 2 người đàn ông cầm gậy sắt đánh nhau, giao thông ùn ứ

TP.HCM: 2 người đàn ông cầm gậy sắt đánh nhau, giao thông ùn ứ

2 người đàn ông cầm gậy sắt đuổi đánh nhau, đậu xe giữa đường Tô Ngọc Vân (TP.HCM) gây ùn ứ giao thông.

Khám phá thêm chủ đề

đánh nhau TP.HCM công an gậy sắt lời khai phường hiệp bình Công an phường Hiệp Bình người đàn ông cầm gậy mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận