2 người đàn ông cầm gậy sắt đánh nhau trên đường ở TP.HCM khai gì?

Ngày 7.8, Công an phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM) lấy lời khai 2 người đàn ông cầm gậy sắt đuổi đánh nhau trên đường Tô Ngọc Vân.

Mâu thuẫn trên đường, 2 người đàn ông cầm gậy sắt đánh nhau ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Những người bị lấy lời khai là ông Nguyễn H. (56 tuổi) và ông Mai Đình B. (34 tuổi, quê Thanh Hóa), cùng sinh sống trên địa bàn thành phố Thủ Đức cũ. Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu, cả 2 người khai nhận xảy ra mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông nên đã dùng gậy sắt đánh nhau, gây náo loạn trên đường Tô Ngọc Vân.

Tối 5.8, sau trận mưa to, đường Tô Ngọc Vân xảy ra tình trạng xe đông, di chuyển chậm. Ông B. chạy xe máy trên đường này, hướng Phạm Văn Đồng đi cầu vượt Gò Dưa. Trên đường đi thì ông B. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với ông H.

Sau đó, ông H. về nhà cầm gậy sắt quay lại đường Tô Ngọc Vân thì gặp ông B. cũng cầm một gậy sắt. Cả 2 lao vào đuổi đánh nhau. Một phụ xe buýt thấy vậy đã đến can ngăn, cả 2 sau đó lên xe rời đi.

Vào cuộc truy xét, chiều 6.8, Công an phường Hiệp Bình triệu tập, làm việc với ông B. và ông H. đã đến trình diện cơ quan công an, cung cấp lời khai vào sáng 7.8. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 6.8, mạng xã hội lan truyền đoạn ghi lại 2 người đàn ông đuổi đánh nhau bằng gậy sắt, cạnh đó là chiếc xe lôi tự chế đỗ trên đường.

Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường khiến phương tiện qua khu vực này bị ùn ứ, không thể di chuyển. Một số người đến gần định ngăn cản nhưng do cả 2 cầm gậy nên không ai dám vào.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Qua xác minh, vụ việc xảy ra khoảng 20 giờ 53 ngày 5.8 trên đường Tô Ngọc Vân (phường Hiệp Bình), hướng từ đường Phạm Văn Đồng về cầu vượt Gò Dưa.

Sau vụ việc, cả 2 người đàn ông lên xe rời đi và không có người đến trình báo công an. Vụ việc được người đi đường dùng điện thoại ghi hình, rồi đăng tải lên mạng xã hội.