Bộ Công an ra mắt giao diện mới của cổng thông tin điện tử

Sáng 7.8, Bộ Công an tổ chức họp báo cung cấp thông tin các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an ẢNH: PHÚC BÌNH

Bộ Công an cho hay, dịp này sẽ tổ chức tổng cộng 73 hoạt động. Đến nay, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an đã hoàn thành thực hiện 49 hoạt động và đang triển khai 24 hoạt động còn lại.

Trong số các hoạt động đã tổ chức, Bộ Công an đề cập tới việc phát động 3 phong trào thi đua; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, phát động cuộc thi tìm hiểu truyền thống CAND trong toàn quốc, tổ chức 8 chương trình nghệ thuật, 2 lễ tuyên dương.

Công an đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với các nhà tài trợ tích cực tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người có công và người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn lực lượng đã huy động quyên góp ủng hộ 362 tỉ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Cao Bằng và Gia Lai theo chương trình của Chính phủ; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa triển khai xây dựng 3.344 căn nhà với kinh phí hơn 210 tỉ đồng tại các địa phương.

Bộ Công an cũng thông tin về việc tổ chức Nhạc hội Cảnh sát thế giới tại Việt Nam năm 2025, với sự tham gia của của 7 đoàn và 231 nhạc công, nghệ sĩ nước ngoài. Về phía Việt Nam có 2 đoàn nhạc gồm Đoàn nhạc Bộ Công an và Đoàn nhạc Bộ Quốc phòng với 240 nhạc công.

Đây là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, thể hiện chủ trương của Việt Nam sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Giao diện mới của Cổng thông tin điện tử Bộ Công an ẢNH: CMH

Cũng trong sáng nay, Bộ Công an đã ra mắt giao diện mới của Cổng thông tin điện tử bộ và Trang truyền thống, thành tựu Công an nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cho hay, trong dòng chảy thông tin nhanh chóng, đa chiều như hiện nay, việc phát huy vai trò của các kênh thông tin chính thống là vô cùng quan trọng, nhằm đáp ứng yêu cầu kịp thời, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Do đó, Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm, xây dựng phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Công an trở thành kênh thông tin, phát ngôn chủ lực, chính thống, có uy tín của Bộ Công an.

Giao diện mới của Cổng thông tin điện tử Bộ Công an nâng cao khả năng tương tác, tìm kiếm thông tin nhanh hơn, toàn diện hơn, nhất là trên các thiết bị di động, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự và dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng...