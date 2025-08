Bộ Công an ra mắt Hệ thống điều hành An ninh mạng Quốc gia

Sự ra đời của hệ thống này diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng và thường diễn ra theo chiến dịch, nhắm vào nhiều tổ chức cùng lúc. Chia sẻ tại sự kiện kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam lần thứ nhất diễn ra chiều 5.8 tại Hà Nội, thượng tá Lê Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Quốc gia cho biết thực tế hiện nay các cơ quan, đơn vị đang phải tự bảo vệ hệ thống của mình tương đối độc lập, thiếu cơ chế kết nối, chia sẻ thông tin và dữ liệu tấn công theo thời gian thực.

"Việc kết nối trao đổi nhằm tăng cường công tác đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau trong các tình huống khẩn cấp là hết sức cần thiết", thượng tá Thủy nhấn mạnh.

Hoạt động bảo vệ hệ thống CNTT tại tổ chức, doanh nghiệp hiện vẫn thiếu cơ chế kết nối, chia sẻ thông tin Ảnh: Anh Quân

Để giải quyết "điểm nghẽn" này, Hệ thống điều hành An ninh mạng Quốc gia được xây dựng như một trung tâm chỉ huy, kết nối lực lượng ứng phó sự cố chuyên trách của Bộ Công an với những cơ quan chủ quản hệ thống thông tin trọng yếu, các bộ, ngành, chính quyền địa phương và cả doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giám sát an ninh mạng (SOC) trên cả nước. Nền tảng tích hợp nhiều công cụ hỗ trợ xử lý sự cố và tri thức về dữ liệu tình báo an ninh mạng, giúp tăng cường khả năng nhận diện và ra quyết định sớm.

Phát biểu tại sự kiện, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh sự cần thiết phải làm chủ các sản phẩm công nghiệp an ninh mạng, tập trung nghiên cứu và đưa vào thực tiễn trong mọi hoạt động đời sống xã hội. Đồng thời cần nâng cao năng lực, tiềm lực an ninh mạng, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó hiệu quả trước nguy cơ, thách thức từ không gian mạng.

Hệ thống điều hành An ninh mạng Quốc gia đã được triển khai thí điểm từ ngày 1.7.2025 cho 34 đơn vị Công an cấp tỉnh, thành phố. Giai đoạn triển khai toàn quốc sẽ bắt đầu từ ngày 6.8.2025, tiếp tục kết nối đến các bộ, ngành và hệ thống thông tin trọng yếu, trước khi mở rộng đến khối doanh nghiệp để hình thành một "mạng lưới an ninh" đồng bộ. Trong tương lai, hệ thống sẽ được tích hợp nhiều tính năng phân tích và ra quyết định bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao khả năng dự đoán và ứng phó sớm với các mối đe dọa.