Dưới 600 triệu, mua ô tô điện hay xe xăng để chạy dịch vụ?

Đó là băn khoăn của độc giả Đặng Minh Hiền, ngụ tại TP.HCM khi gửi câu hỏi đến Báo Thanh Niên với nội dung: "Tôi có dưới 600 triệu, nên mua ô tô điện hay xe xăng để chạy dịch vụ?". Dạng câu hỏi này được rất nhiều tài xế chạy dịch vụ đặt ra trong bối cảnh tiền vận hành xe động cơ đốt trong đang "ngốn" quá nhiều chi phí, dẫn đến giảm lợi nhuận sau mỗi cuốc xe.

Dưới 600 triệu đồng, VinFast VF 5 là một trong những mẫu ô tô điện đáng mua để chạy dịch vụ ẢNH: CHÍ TÂM

Tham khảo thị trường hiện nay, với số tiền dưới 600 triệu đồng, anh Hiền có thể mua được một số mẫu sedan hạng B như Hyundai Accent, Toyota Vios hoặc xe gia đình cỡ nhỏ như Mitsubishi Xpander, Toyota Avanza bản tiêu chuẩn. Trong khi đó nếu chọn ô tô điện, số tiền trên có thể mua được VinFast VF 5 với giá 529 triệu đồng, vẫn còn dư rất nhiều chi phí.

Nói về những ưu điểm khi mua ô tô điện hiện nay không thể bỏ qua chính sách miễn lệ phí trước bạ. Theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, áp dụng từ tháng 3.2025 đến hết tháng 2.2027, người mua ô tô điện sẽ được miễn 100% lệ phí trước bạ, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí lăn bánh. Trong khi đó, mua xe xăng, khách hàng vẫn phải đóng lệ phí trước bạ, tương ứng với 10 - 12% giá trị xe, tùy khu vực. Như vậy, mua ô tô điện hiện nay sẽ tiết kiệm khá nhiều chi phí lăn bánh so với xe xăng.

Với tài xế chạy dịch vụ, chi phí vận hành càng thấp thì biên lợi nhuận càng cao. So với xe xăng, ô tô điện có lợi thế rõ rệt nhờ chi phí sạc pin rẻ hơn. Đơn cử, mẫu VinFast VF 5 sử dụng bộ pin 37,23 kWh, nếu sạc đầy sẽ tốn gần 144.000 đồng (tính theo đơn giá 3.858 đồng/kWh của VinFast), cho quãng đường tối đa khoảng 326,4 km theo công bố của nhà sản xuất. Tính ra, mỗi km di chuyển chỉ tiêu tốn khoảng 440 đồng.

Chi phí sạc pin ô tô điện rẻ hơn đáng kể so với đổ xăng ẢNH: CHÍ TÂM

Trong khi đó, các mẫu xe xăng phổ thông dưới 600 triệu đồng thường tiêu thụ trung bình 7 - 8 lít/100 km. Với giá xăng RON 95 là 19.700 đồng/lít (ghi nhận ngày 24.7.2025), chi phí vận hành dao động khoảng 1.380 - 1.580 đồng/km, tức cao gấp hơn ba lần so với ô tô điện.

Đáng chú ý, VinFast hiện áp dụng chính sách miễn phí sạc tại hệ thống trạm V-Green trên toàn quốc đến hết tháng 6.2027. Nhờ đó, tài xế sử dụng ô tô điện có thể tiết kiệm toàn bộ chi phí sạc pin, từ đó gia tăng mức lợi nhuận sau mỗi cuốc xe.

Ở góc độ bảo dưỡng định kỳ, ô tô điện cũng có nhiều ưu thế so với xe xăng. Vì không dùng động cơ đốt trong, ô tô điện không cần thay dầu nhớt, bugi, lọc gió động cơ... Một số dung dịch, bộ phận cần bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ cho xe điện chỉ có chất làm mát pin, dầu hộp số, phanh, lốp... Điều này sẽ giúp tài xế tiết kiệm thêm nhiều khoản chi phí trong quá trình vận hành xe.

Với người dùng ô tô điện, bài toán hạ tầng trạm sạc là rào cản lớn khiến nhiều tài xế ngần ngại lựa chọn. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay, chỉ có VinFast "mạnh tay" phủ sóng hơn 150.000 cổng sạc trên khắp cả nước với nhiều trụ sạc siêu nhanh, công suất tới 250 kW, giúp tài xế sạc pin thuận tiện ở bất kỳ đâu.

Khi áp dụng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ đi kèm các chính sách hỗ trợ từ doanh nghiệp như VinFast hiện nay, ô tô điện đã trở thành lựa chọn kinh tế và phù hợp hơn với tài xế chạy xe dịch vụ. So với xe xăng, ô tô điện giúp tiết kiệm đáng kể từ chi phí sở hữu ban đầu đến chi phí vận hành.