Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: 2 ô tô đậu giữa đường, 4 người đuổi đánh nhau gây ùn ứ giao thông

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
09/08/2025 12:19 GMT+7

Mạng xã hội lan truyền clip 2 ô tô đậu chắn giữa đường Nguyễn Hữu Hào (phường Khánh Hội, TP.HCM) rồi 4 người đuổi đánh nhau gây ùn ứ giao thông qua khu vực.

Trưa 9.8, Công an phường Khánh Hội (TP.HCM) phối hợp Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) xác minh, làm rõ vụ 2 ô tô đậu giữa đường rồi 4 người trên xe đuổi đánh nhau gây ùn ứ giao thông trên đường Nguyễn Hữu Hào, quận 4 cũ.

TP.HCM: 2 ô tô đậu giữa đường, 4 người đuổi đánh nhau gây ùn ứ giao thông- Ảnh 1.

Nhóm người bỏ ô tô trên đường rồi đuổi đánh nhau ở phường Khánh Hội

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 1 phút được ghi lại từ camera hành trình của ô tô đang di chuyển trên đường Nguyễn Hữu Hào. Khi đến đoạn trước số 2 Nguyễn Hữu Hào thì có rất đông phương tiện di chuyển chậm, khó khăn.

Nguyên nhân là do ở làn đường đối diện có 2 ô tô (1 ô tô cá nhân, 1 ô tô dịch vụ) đang đậu giữa đường, cùng nhóm người đang tranh cãi nhau. Bất ngờ một cô gái vung tay tát vào mặt một người đàn ông mặc áo đen thì người này vung tay đánh trả. 

Thấy vậy, 2 người đàn ông mặc áo trắng đi cùng cô gái đã lao vào đuổi đánh người đàn ông mặc áo đen. Vụ việc làm nhiều phương tiện không thể di chuyển.

Người dân khu vực cho hay, vụ đuổi đánh nhau xảy ra vào lúc 10 giờ 8 phút sáng cùng ngày.

Liên quan vụ việc, Công an phường Khánh Hội đã nắm thông tin và đang phối hợp Đội CSGT Bến Thành khẩn trương xác minh, mời làm việc những người liên quan để xử lý theo quy định.

Tin liên quan

TP.HCM: Công an phường làm việc với người đàn ông rút chìa khóa xe máy 2 cô gái

TP.HCM: Công an phường làm việc với người đàn ông rút chìa khóa xe máy 2 cô gái

Công an phường Xuân Hoà, TP.HCM đã nhanh chóng xác định được tài xế ô tô và đã mời lên làm việc do người này có hành động rút chìa khóa xe máy của người đi đường ở khu vực Hồ Con Rùa, rồi bỏ chạy.

Khám phá thêm chủ đề

đánh nhau TP.HCM Ô tô công an phường khánh hội Công an phường Khánh Hội đường Nguyễn Hữu Hào Đội CSGT Bến Thành Đuổi đánh clip mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận