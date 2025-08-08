Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Người đàn ông rút chìa khóa xe máy của 2 cô gái, rồi bỏ chạy

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
08/08/2025 17:36 GMT+7

Công an phường Xuân Hòa (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan mời làm việc tài xế ô tô giật, rút chìa khóa xe máy của 2 cô gái giữa đường, rồi bỏ chạy.

Ngày 8.8, Công an phường Xuân Hòa (quận 3 cũ), TP.HCM phối hợp Phòng CSGT Công an TP.HCM, xác minh mời làm việc người đàn ông có hành động rút chìa khóa xe máy của người đi đường, rồi bỏ chạy.

TP.HCM: Người đàn ông rút chìa khóa xe máy của 2 cô gái rồi bỏ chạy - Ảnh 1.

Người đàn ông rút chìa khóa xe máy của 2 cô gái, rồi bỏ chạy

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Chiều cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 23 giây ghi lại hình ảnh một tài xế ô tô công nghệ bất ngờ rút chìa khóa xe máy của hai cô gái tại khu vực vòng xoay Hồ Con Rùa, rồi rời khỏi hiện trường.

Theo hình ảnh trong clip, một người đàn ông được cho là tài xế xe ô tô công nghệ dừng xe ở khu vực Công trường Quốc tế, lớn tiếng cự cãi với cô gái đi xe máy đang chở theo một bạn nữ. Sau một hồi to tiếng, người đàn ông bất ngờ rút chìa khóa xe máy, rồi lên ô tô rời đi.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ 30 cùng ngày. Thời điểm này, chị C. (20 tuổi) chạy xe máy chở một người bạn đến khu vực vòng xoay Hồ Con Rùa thì xảy ra va quệt với ô tô công nghệ. Nam tài xế đã xuống xe lớn tiếng, sau đó rút chìa khóa xe của 2 cô gái, rồi lên ô tô bỏ đi. Sau vụ việc, 2 cô gái gọi thợ đến làm chìa khóa mới.

Liên quan vụ việc, Công an phường Xuân Hòa đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp Đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM xác minh biển số xe, trích xuất camera an ninh, mời tài xế ô tô lên làm việc để xử lý theo quy định.

Mới đây, Công an TP.Hà Nội vừa tạm giữ hình sự đối với ông Bùi Trường Sơn (48 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa), để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Ông Sơn là người có hành động rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3, phường Thanh Liệt.

