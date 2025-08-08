Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá nhóm cho vay nặng lãi ở Phan Thiết

Ngày 8.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can, để điều tra về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Đây là kết quả của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng hoạt động "tín dụng đen" gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Đoàn Bảy (63 tuổi, biệt danh Bảy "bóng"), Lâm Thị Phước (vợ Bảy, 62 tuổi), Nguyễn Thành Pháp (31 tuổi, cùng trú tại P.Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, thuộc P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết cũ); Lâm Hán Tiến (em vợ Bảy, 52 tuổi), Nguyễn Thị Bích Trâm (vợ Tiến, 31 tuổi), cùng trú tại P.Bình Thuận (P.Phú Tài, TP.Phan Thiết cũ), tỉnh Lâm Đồng.

Thi hành lệnh khám xét nơi ở của vợ chồng Lâm Thị Phước và Đoàn Bảy ẢNH: CATLĐ

Qua trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhóm đối tượng do Đoàn Bảy cầm đầu, có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi nên đã đấu tranh, triệt xóa.

Quá trình theo dõi, lực lượng chức năng xác định vợ chồng Đoàn Bảy và Nguyễn Thành Pháp đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 10 - 20%/tháng (tương đương 120 - 240%/năm) và thu lãi hằng ngày.

Thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án ẢNH: CATLĐ

Cả 3 đối tượng đều trực tiếp đòi tiền, thu nợ của người vay. Trong đó, Pháp vừa cho vay vừa thu tiền cho vợ chồng Đoàn Bảy.

Với nhiều tiền án, Lâm Hán Tiến và vợ là Nguyễn Thị Bích Trâm cũng hoạt động cho vay mang tính chất côn đồ. Vì có quan hệ gia đình với Đoàn Bảy, nhóm này thường giới thiệu người vay qua lại cho nhau để cùng hưởng lợi.

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng yêu cầu người vay phải viết giấy mượn nợ và đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc giấy tờ liên quan đến tài sản để mang về cất giữ.

Công an bắt giữ Lâm Hán Tiến ẢNH: CATLĐ

Khi người vay không có khả năng trả nợ, hoặc chậm trả lãi thì các đối tượng gọi điện, nhắn tin đe dọa hoặc đến nhà, nơi làm việc của người vay để gây áp lực buộc "con nợ" phải trả tiền hoặc chuyển nhượng tài sản để cấn trừ.

Thực hiện mệnh lệnh của Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ và đồng loạt khám xét nơi ở của các đối tượng.

Nguyễn Thị Bích Trâm (trái) ẢNH: CATLĐ

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng tỉ đồng tiền mặt; 8 sổ tiết kiệm (trị giá khoảng 84 tỉ đồng); 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất; 3 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 2 giấy thế chấp nhà cùng nhiều trang sức và chứng cứ liên quan.

Qua điều tra, công an xác định từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người vay với tổng số tiền hơn 130 tỉ đồng. Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã chứng minh được nhiều khoản vay với lãi suất cho vay từ 10 - 20%/tháng, nhóm này đã thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Nguyễn Thành Pháp tại cơ quan điều tra ẢNH: CATLĐ

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".



