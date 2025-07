Bắt tạm giam tài xế gây tai nạn chết người trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Liên quan vụ tai nạn giao thông rạng sáng 9.7 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, khiến 3 người chết và gần 30 người bị thương, hôm nay 18.7, Viện KSND Khu vực 12, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can của Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng đối với Trần Văn Cường (42 tuổi, trú Phú Yên cũ).

Cường bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ 50 phút, ngày 8.7, anh Lê Phạm Anh Vũ (40 tuổi) điều khiển xe ô tô khách biển số 85F - 000.37, trên xe có phụ xe là Trịnh Gia Bảo (17 tuổi, cùng trú tỉnh Ninh Thuận cũ) lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, theo hướng từ Bắc vào Nam.

Khi đến địa phận thôn 2, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng (xã Hàm Liên, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ) thì xe bị nổ lốp. Tài xế cho xe dừng lại ở làn đường trong cùng bên phải trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (theo hướng từ Bắc vào Nam).

Hiện trường vụ tai nạn làm chết 3 người trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ẢNH: CTV

Lúc này, anh Vũ, anh Bảo xuống xe, đi ra phía sau đuôi xe đứng kiểm tra, thì chiếc ô tô khách do Trần Văn Cường điều khiển (biển số 78F - 002.64) tông vào đuôi xe khách 85F - 000.37.

Do Cường thiếu chú ý quan sát và không giữ khoảng cách an toàn với một xe ô tô tải (không rõ biển số) chạy cùng làn, nên xe Cường điều khiển đã tông vào đuôi xe 85F - 000.37.

Tai nạn khiến anh Vũ, anh Bảo và hành khách Phan Kim Thanh (trên chiếc xe của tài xế Cường điều khiển) tử vong và nhiều người bị thương.

Nhiều hành khách trên hai xe ô tô bị thương, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bình Thuận cấp cứu; 2 xe ô tô khách hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý.