Lan tỏa trên mạng xã hội: Hơn 4 năm đóng viện phí cho bệnh nhi nghèo

Hành trình trao yêu thương

Người khơi nguồn cho hành trình ý nghĩa này là anh Dương Anh Thiện (33 tuổi, ở TP.HCM, làm việc cho một công ty chứng khoán). Anh kể khoảnh khắc bắt gặp người mẹ ôm con khóc nức nở bên hành lang bệnh viện vì không xoay được tiền chữa trị đã trở thành động lực để anh thành lập nhóm thiện nguyện.

Nhóm anh Dương Anh Thiện trong một lần đến Bệnh viện Nhi đồng 2 ẢNH: NVCC

Nhóm ra đời vào tháng 4.2021, gồm 13 thành viên ở độ tuổi từ 20 - 45. Họ là sinh viên, nhân viên công ty chứng khoán, chủ doanh nghiệp… Trong đó, có cả những người đang công tác ở nước ngoài.

"Bận rộn với công việc nhưng chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian đến bệnh viện hỗ trợ các em. Có những thành viên dù ở nước ngoài, nhưng mỗi lần về VN đều ghé thăm, chỉ mong tiếp thêm chút sức mạnh để các em vượt qua bệnh tật", anh Thiện cho hay.

Mỗi năm, nhóm tổ chức 2 - 3 đợt đến Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM để hỗ trợ viện phí cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền trao mỗi lần dao động từ 10 - 50 triệu đồng, san sẻ cho khoảng 13 - 15 bệnh nhi đang chống chọi với những căn bệnh hiểm nghèo hoặc cần chi phí để phẫu thuật gấp.

Ngay lần đầu tiên, nhóm đã hỗ trợ 15 bệnh nhi với khoảng 38 triệu đồng. Anh Thiện chia sẻ có những lần các thành viên đóng góp xong vẫn thiếu một khoản nhỏ, anh thường dùng thẻ tín dụng để bù đủ chi phí hỗ trợ các bé trong đợt đó.

Chị Thục Quyên (bìa phải) hỗ trợ viện phí cho những gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: NVCC

"Mỗi lần đến bệnh viện, nhìn thấy người thân các em suy sụp vì không có tiền chạy chữa cho con, chúng tôi thật sự không thể cầm lòng. Cả nhóm tự nhủ phải cố gắng hơn, làm việc chăm chỉ hơn, để có thể giúp thêm 1 bé nữa, rồi 1 bé nữa...", anh nghẹn ngào nói.

Anh Thiện nhớ mãi trường hợp của bé Phước (5 tuổi, ở tỉnh Gia Lai), mắc bệnh thận nặng. Gia đình kiệt quệ, phải vay nặng lãi để níu giữ tia hy vọng mong manh. Hôm nhóm đến trao viện phí, người mẹ òa khóc, ôm chầm lấy anh trong tiếng nấc nghẹn.

Từ ngày bé Phước hồi phục, người mẹ vẫn đều đặn gửi lời cảm ơn, kèm theo những tấm hình con trở lại trường với nụ cười rạng rỡ. Với nhóm, đó là món quà tinh thần lớn lao để họ vững lòng bước tiếp trên hành trình nhân ái này.

Nhân rộng điều tử tế

Chị Uông Thục Quyên (27 tuổi, ở TP.HCM, làm việc tại một công ty công nghệ) là thành viên của nhóm thiện nguyện. Chị bày tỏ sự bất ngờ khi bài viết về hoạt động của nhóm nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng. Chị cho biết rất nhiều người đã gửi lời cảm ơn và bày tỏ mong muốn cùng thực hiện những nghĩa cử tương tự.

"Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi câu chuyện của nhóm đã truyền cảm hứng đến nhiều người. Mình mong việc làm này sẽ được nhân rộng khắp nơi, để không còn em nhỏ nào phải bỏ dở điều trị vì thiếu kinh phí", chị Quyên nói.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết việc nhóm hỗ trợ viện phí cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn là minh chứng sống động cho tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

"Sự giúp đỡ kịp thời không chỉ giúp gia đình các bé vơi đi gánh nặng tài chính, mà còn tiếp thêm niềm tin, hy vọng trong suốt quá trình điều trị. Tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng có thể góp phần đem lại sự sống và nụ cười cho những em nhỏ đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật", bà Thúy nói.

Hiện Bệnh viện Nhi đồng 2 có hơn 10 nhóm thiện nguyện âm thầm nhưng bền bỉ hỗ trợ viện phí cho bệnh nhi nghèo. Tất cả trường hợp đều được Phòng Công tác xã hội xác minh kỹ lưỡng trước khi kết nối với các nhóm hảo tâm.