Lan tỏa trên mạng xã hội: Bác bảo vệ vẽ tranh bên góc đường

Mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh về bác bảo vệ Trương Quang Dũng cặm cụi bên giá gỗ để vẽ tranh. Hai năm qua, khi bắt đầu làm bảo vệ cho một spa trên đường 52 - TML, P.Cát Lái (TP.Thủ Đức cũ, TP.HCM), ông Dũng mới có cơ hội trở lại với đam mê hội họa một thời…

Sống lại niềm đam mê thời trẻ

9 giờ sáng, ông Dũng có mặt tại nơi làm việc. Thấy khách đến spa làm đẹp, ông tươi cười chào đón, dẫn xe và mở cửa cho khách. Tranh thủ thời gian rảnh, ông vẽ tranh để thỏa đam mê và cũng bán được một số tác phẩm.

"Tôi từng sống bằng nghề vẽ tranh, cũng nuôi chí lớn theo đuổi nghệ thuật. Sau khi rời quê vào TP.HCM tôi làm nhiều nghề, từ đạp xích lô, đúc hang đá, hòn non bộ và giao báo. Có khoảng thời gian chừng 20 năm tôi không đụng đến cây cọ, từng nghĩ chẳng bao giờ mình có dịp vẽ tranh lại nữa", ông Dũng kể.

Ông Dũng và góc vẽ tranh trước tòa nhà nơi ông đang làm bảo vệ ẢNH: PHAN DIỆP

Cái duyên khiến ông Dũng quay lại với đam mê thời trẻ là lúc bắt đầu công việc bảo vệ 2 năm trước. Khi đó, con trai ông Dũng đang làm việc ở Nhật Bản thấy tranh vẽ trên đĩa đá được nhiều khách chuộng nên bàn với ba tìm hiểu để làm.

Nhiều năm không vẽ tranh, ông Dũng ban đầu chỉ dám mua một hộp màu nhỏ, vài cây cọ và xin lại những tấm bìa formex in quảng cáo đã bỏ đi để tập vẽ. Tận dụng lúc rảnh, ông bày vật dụng trước cửa tiệm để vẽ, chốc chốc khi có khách đến, ông lại ngưng để làm phần việc của mình.

Chị Nguyễn Duyên (33 tuổi) - một người dân sống ở chung cư gần tòa nhà nơi ông Dũng làm việc, chia sẻ: "Hằng ngày đi ngang qua chỗ chú làm việc, tôi có thói quen nhìn xem hôm nay chú có vẽ tranh không. Có khi thấy chú mải mê ngồi vẽ, quên cả nắng đang rọi xuống đầu. Hình ảnh của chú khiến tôi thấy bản thân có thêm năng lượng và động lực để làm việc, theo đuổi sở thích của mình".

Ông Dũng từng có hơn 10 năm làm nghề giao báo, ông cũng là độc giả trung thành của Báo Thanh Niên cho đến nay ẢNH: PHAN DIỆP

Lan tỏa năng lượng tích cực

Thấy hình ảnh bác bảo vệ lớn tuổi miệt mài sáng tạo ngay tại nơi làm việc, có người đi đường mang đến tặng ông giá vẽ tranh, màu sơn dầu và cọ… Tuy ban đầu có ý định học vẽ tranh trên đĩa đá theo gợi ý của con trai nhưng vì được tặng sơn dầu, ông Dũng chuyển hướng vẽ tranh phong cảnh theo sở thích.

Không cần quảng cáo cũng chẳng có ai giới thiệu, những vị khách đầu tiên của ông Dũng chính là người sống quanh khu vực hoặc người lạ qua đường. "Vậy là tôi lại có thể vẽ tranh và kiếm thêm thu nhập ở tuổi xế chiều bằng đam mê của mình", ông Dũng nói và không quên bày tỏ cảm ơn công ty đã tạo điều kiện cho ông có thể vẽ tranh trong lúc làm việc.

Hình ảnh người bảo vệ vẽ tranh ở góc đường chạm đến trái tim cộng đồng mạng ẢNH: PHAN DIỆP

Chị Phương Nhung, đại diện spa Aimee nơi ông Dũng đang làm việc, cho biết: "Dù bác Dũng đang làm công việc của một bảo vệ tại công ty nhưng chúng tôi vẫn ủng hộ và tạo điều kiện để bác có thể vẽ tranh. Các vị khách khi thấy bác vẽ luôn bày tỏ sự thích thú, họ thường nán lại trò chuyện, hỏi bác về những tác phẩm. Hình ảnh của bác giúp lan tỏa năng lượng tích cực và cảm hứng đến nhiều người".

Thời còn làm nghề vẽ tranh, khi có khách đặt, ông Dũng có thể vẽ 3 - 4 bức chân dung mỗi ngày. Nhưng ông quan niệm nếu người nghệ sĩ chỉ biết cố gắng để làm cho xong, cho đủ số lượng thì phần hồn của tác phẩm có thể không chạm đến được người xem tranh.

"Ngược lại, vì chỉ vẽ theo cảm hứng và thời gian cũng hạn hẹp nên tôi chẳng mong có thể sống bằng nghệ thuật ở độ tuổi này. Tôi cũng bán được vài bức cho những người quen sống trong khu vực. Khách nào đặt trước thì tôi thường hẹn từ 2 - 3 tuần mới giao, bởi mình còn lo nhiệm vụ chính là làm bảo vệ", ông cười hiền lành bộc bạch.