Thời sự

TP.HCM: Bắt tạm giam 2 người dùng gậy sắt đánh nhau ở phường Hiệp Bình

Trần Duy Khánh - Ngọc Lê
11/08/2025 10:53 GMT+7

Trong lúc tham gia giao thông thì xảy ra mâu thuẫn, 2 người đàn ông dùng gậy sắt đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên đường Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ), TP.HCM.

Ngày 11.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Đình Bá (34 tuổi, ở phường Tam Bình) và Nguyễn Hùng (56 tuổi, ở phường Hiệp Bình) về tội gây rối trật tự công cộng

Đây là 2 người liên quan vụ cầm gậy sắt đánh nhau trên đường Tô Ngọc Vân.

TP.HCM: Bắt tạm giam 2 người dùng gậy sắt đánh nhau ở phường Hiệp Bình - Ảnh 1.

Mai Đình Bá (bên phải) và Nguyễn Hùng tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 10 ngày 5.8, giữa 2 người đàn ông xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Cả 2 đã sử dụng vật bằng kim loại để tấn công nhau trên đường Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình. Sự việc nhanh chóng được người dân can ngăn và báo tin cho lực lượng công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hiệp Bình phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM tiến hành truy xét, làm rõ 2 người liên quan là Bá và Hùng.

Làm việc với cơ quan chức năng, 2 người này khai nhận nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11.8, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bá và Hùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn cần kiềm chế, không sử dụng bạo lực, tránh vi phạm pháp luật. Đồng thời, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để được giải quyết.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 6.8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại 2 người đàn ông đuổi đánh nhau bằng gậy sắt, cạnh đó là chiếc xe lôi tự chế đỗ trên đường. Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường khiến phương tiện qua khu vực này bị ùn ứ, không thể di chuyển.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra khoảng 20 giờ 53 ngày 5.8 trên đường Tô Ngọc Vân (phường Hiệp Bình), hướng từ đường Phạm Văn Đồng về cầu vượt Gò Dưa.

Công an phường Hiệp Bình và các đơn vị liên quan nhanh chóng truy xét, lấy lời khai của người đàn ông 34 tuổi và 56 tuổi, cùng sinh sống trên địa bàn thành phố Thủ Đức cũ.

Làm việc với công an, cả 2 khai nhận tối 5.8, sau cơn mưa lớn, đường Tô Ngọc Vân xe đông, di chuyển khó khăn. Trong lúc tham gia giao thông, cả 2 xảy ra mâu thuẫn rồi nhặt được gậy rồi lao vào đánh nhau. Được người đi đường can ngăn, cả 2 lên xe rời đi.

Vụ việc được người đi đường dùng điện thoại ghi hình, đăng tải lên mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

đánh nhau tạm giam TP.HCM công an Gây rối trật tự công cộng
