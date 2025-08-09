Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bắt tạm giam nhóm côn đồ xông vào quán karaoke chém người trọng thương

Quế Hà
Quế Hà
09/08/2025 09:54 GMT+7

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam bị can đối với nhóm côn đồ xông vào quán karaoke để chém người ở xã Nam Thành (xã Mê Pu, H.Đức Linh, Bình Thuận cũ).

Ngày 9.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại quán karake Ruby, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Các bị can xông vào quán karaoke chém người đã bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Phạm Hoài Vũ (34 tuổi), Phạm Hoài Thanh (30 tuổi) và Nguyễn Quang Trung (27 tuổi) đều trú xã Nam Thành. Đây là các bị can trực tiếp tấn công, dùng dao chém những người trong quán karoke Ruby.

Bắt tạm giam nhóm côn đồ xông vào quán karaoke chém người trọng thương- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng", chiều 8.8

ẢNH: D.T

Như Thanh Niên đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào tối 25.7 tại quán karaoke Ruby thuộc thôn Mê Pu 5, xã Mê Pu cũ, nay là xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Trong đó anh Trương Ngọc Long (43 tuổi), chủ quán karaoke Ruby; anh Nguyễn Đức Tỵ (36 tuổi), Lê Anh Tuấn (26 tuổi), là hàng xóm đến can ngăn, cũng đều bị chém ở đầu. Đặc biệt, anh Lê Văn Lộc (35 tuổi) bị đánh gãy 2 xương sườn số 8 và 9, rách màng phổi, tràn dịch dạ dày, đang điều trị tại TP.HCM.

Bắt tạm giam nhóm côn đồ xông vào quán karaoke chém người trọng thương- Ảnh 2.

Quán karaoke Ruby, nơi xảy ra vụ án thuộc xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng ( xã Mê Pu, H.Đức Linh cũ)

ẢNH: Q.H

Ngoài ra còn có 2 nhân viên nữ và một số người dân xung quanh bị đánh trọng thương. Hiện các nạn nhân đang được điều trị tại BVĐK Nam Bình Thuận và một bệnh viện ở TP.HCM.

Theo điều tra ban đầu của công an, Phạm Hoài Thanh cùng Nguyễn Quang Trung và 2 người bạn đến hát tại quán karaoke trên và xảy ra mâu thuẫn với nữ nhân viên phục vụ của quán.

Bắt tạm giam nhóm côn đồ xông vào quán karaoke chém người trọng thương- Ảnh 3.

Nạn nhân bị tấn công chảy rất nhiều máu, có nạn nhân còn bị gãy xương sườn

ẢNH: Q.H

Anh Long và 1 người khác ra can ngăn thì bị Thanh và Trung tấn công. Sau đó, nhóm của Thanh rời khỏi quán và gọi báo cho Phạm Hoài Vũ việc mâu thuẫn tại quán.

Nghe vụ việc, Vũ mang theo hung khí, chạy xe đến quán. Thanh và Trung cũng mang theo hung khí quay lại. Cả ba cùng tấn công những người trong quán karaoke. Đến khi Nguyễn Thành Công (bạn của Vũ) đến can ngăn thì 3 đối tượng mới dừng lại. Ngoài ra, Trung còn đập phá tài sản trong quán karaoke Ruby. Đối với hành vi "cố ý gây thương tích", công an đang tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhóm côn đồ xông vào quán karaoke chém trọng thương chủ quán và nhiều người

Nhóm côn đồ xông vào quán karaoke chém trọng thương chủ quán và nhiều người

Ngày 28.7, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành thụ lý điều tra vụ việc khoảng 10 người xông vào quán karaoke Rubi (ở xã Nam Thành) chém trọng thương chủ quán và nhiều người.

