Lâm Đồng: Khởi tố 16 bị can trong vụ 2 nhóm đem hung khí đi hỗn chiến

Liên quan đến nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến ở xã Bắc Bình, chiều 29.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án và khởi tố 16 bị can để điều tra về tội "gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra ban đầu của công an, do có mâu thuẫn từ trước, N.H.M.H (15 tuổi, trú thôn Bình Thắng, xã Bắc Bình, thuộc xã Phan Hòa cũ) hẹn gặp N.T.Đ (15 tuổi, trú thôn Bình Liêm, xã Bắc Bình, xã Phan Rí Thành cũ) để giải quyết.

Khoảng 0 giờ 20 phút ngày 10.7, Đ. cùng 7 thanh, thiếu niên mang theo hung khí đến khu vực thôn Bình Minh, xã Bắc Bình (xã Phan Hòa cũ, H.Bắc Bình) thì gặp nhóm của H. với khoảng 20 người.

Nhóm thanh niên đem hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, bị công an triệu tập lấy lời khai ẢNH: CTV

2 nhóm rượt đuổi rồi dùng vỏ chai, gạch, đá để ném nhau. Sự việc xảy ra trong khoảng 5 phút thì tất cả giải tán.

Đến rạng sáng 13.7, H. cùng 19 đối tượng khác tiếp tục xô xát, ẩu đả với nhóm của Đ. (gồm 17 người). Cả 2 nhóm đều mang theo hung khí nhưng chưa gây ra thương tích.

Trong số này có 6 người bị bắt giữ ẢNH: CTV

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Bắc Bình đã truy xét, mời các đối tượng liên quan lên làm rõ.

Sau thời gian củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố 16 bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 6 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can.

Hung khí bị công an thu giữ ẢNH: CTV

Việc công an xử lý nhóm thanh thiếu niên manh động, đem hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự ở xã Bắc Bình, nhằm góp phần giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.