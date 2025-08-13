Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ I

Sáng 13.8, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự đại hội có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn, Bí thư T.Ư Đoàn.

Cùng dự, có anh Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể T.Ư, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn, Bí thư T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và dân vận Đảng ủy, Bí thư T.Ư Đoàn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên thứ nhất đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Đại hội có sự tham dự của 147 đại biểu chính thức, trong đó có 90 đại biểu nam, 58 đại biểu nữ; 3 đại biểu là người dân tộc thiểu số. Về trình độ, có 1 phó giáo sư, 14 tiến sĩ; 82 đại biểu trình độ cao cấp và cử nhân lý luận chính trị. Độ tuổi bình quân của đại biểu là 42, đại biểu trẻ tuổi nhất sinh năm 2000.

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình tại Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã khái quát những kết quả nổi bật mà toàn Đảng bộ đạt được trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ T.Ư Đoàn đã kiên trì thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, gắn với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Anh Bùi Quang Huy chủ trì chương trình bầu Đoàn chủ tịch đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Công tác chính trị, tư tưởng được triển khai nghiêm túc, thường xuyên, với nhiều đổi mới về hình thức, nội dung. 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư, Đảng ủy cấp trên và các văn bản chỉ đạo quan trọng; các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì nền nếp, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện đồng bộ theo Nghị quyết 18-NQ/TW, tinh gọn từ 32 đầu mối xuống còn 12 tổ chức Đảng trực thuộc.

Các đại biểu bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 310 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra; chú trọng bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trẻ, có năng lực. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề, được nâng lên; hồ sơ đảng viên được số hóa, quản lý trên phần mềm, góp phần hiện đại hóa công tác đảng vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tiến hành nghiêm minh, đúng quy định; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội đạt kết quả tốt; các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan nhiều năm liền được xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Đảng bộ T.Ư Đoàn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên

Báo cáo chính trị cũng cho thấy, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ T.Ư Đoàn đã chỉ đạo các đơn vị phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều phong trào, chương trình hành động thiết thực được triển khai, như "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc", đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, bảo vệ môi trường, hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Các hoạt động hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tăng cường, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức Đoàn.

Hoạt động đối ngoại thanh niên được mở rộng, tăng cường hợp tác với các tổ chức thanh niên quốc tế, qua đó quảng bá hình ảnh tuổi trẻ Việt Nam năng động, trách nhiệm, sáng tạo. Các cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích, đồng thời tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cải cách hành chính trong công tác Đảng

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ cũng ghi nhận nhiều điểm sáng. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 94%; tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% đến 94% tùy năm; vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; các tổ chức đoàn thể cơ quan đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp khắc phục khó khăn, đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành và vượt kế hoạch tài chính.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy (thứ 5 từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu Đảng bộ Báo Thanh Niên dự đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Báo cáo cũng đánh giá cao việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong công tác Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Những kết quả quan trọng này đã tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ T.Ư Đoàn bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm tiếp tục đoàn kết, đổi mới, phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; tăng cường giáo dục, tập hợp thanh niên, tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.