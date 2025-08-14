TP.HCM: Bí thư Quận ủy Tân Bình cũ làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhất

Sáng 14.8, Đảng bộ phường Tân Sơn Nhất (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự đại hội có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cùng 180 đại biểu đại diện hơn 2.500 đảng viên trên địa bàn.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Sơn Nhất gồm 33 ủy viên ra mắt đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Lê Hoàng Hà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhất; 2 phó bí thư là ông Trần Đức Phương và ông Đoàn Văn Đủ.

Ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhất, 51 tuổi, quê quán tỉnh Tây Ninh, có trình độ thạc sĩ quản lý đô thị và công trình, kiến trúc sư. Trước khi làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhất, ông Hà từng giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Tân Bình cũ.

Ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhất phát biểu tại đại hội ẢNH: HOÀI NHIÊN

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhất cho biết: “Trong nhiệm kỳ qua, kế thừa và phát huy thành quả, kinh nghiệm quý báu của các nhiệm kỳ trước, Đảng bộ và nhân dân của phường Tân Sơn Nhất đã phấn đấu, vượt qua khó khăn, vững bước tiến lên, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, hướng tới mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị xanh - vững bước vươn mình”.

Cụ thể, kinh tế phường Tân Sơn Nhất tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, khu vực thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng cao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân và toàn xã hội ngày càng được hoàn thiện. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Công tác an ninh - quốc phòng được tăng cường; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao.

Công tác cải cách hành chính thực hiện tốt, chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Công tác vận động nhân dân được tăng cường, tạo sự đồng thuận cao; dân chủ cơ sở tiếp tục được giữ vững; hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường có nhiều chuyển biến, từng bước đi vào nền nếp.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Sơn Nhất chụp ảnh ra mắt cùng đại biểu khách mời ẢNH: HOÀI NHIÊN

Về phương hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Đinh Trần Thanh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Nhất cho biết, phường Tân Sơn Nhất phấn đấu thực hiện 26 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình trọng điểm, 8 công trình trọng điểm và 4 khâu đột phá.

3 chương trình trọng điểm gồm: chương trình tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp gắn với đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; chương trình xây dựng lực lượng công an phường vững mạnh, toàn diện, bám cơ sở, đủ sức giải quyết tình hình an ninh trật tự ngay từ đầu, ngay từ cơ sở.

Đồng thời, phường Tân Sơn Nhất tập trung chú trọng phát triển 3 công trình trọng điểm: tổ chức thực hiện dự án TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) dọc tuyến metro số 2, metro số 5 theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98/2023/QH15 đối với Trung tâm triển lãm và Trung tâm Thể dục thể thao quận Tân Bình; triển khai thực hiện dự án chung cư 350 Hoàng Văn Thụ; xây dựng mới Trường mầm non quận Tân Bình; xây dựng mới Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền; hoàn thành dự án cải tạo Kênh A41; cải tạo, nâng cấp tiểu đảo vòng xoay Lăng Cha Cả; cải tạo vòng xoay đường Hoàng Việt…

Phường Tân Sơn Nhất giữ vai trò chiến lược quan trọng

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, phường Tân Sơn Nhất giữ vai trò chiến lược quan trọng trong sự phát triển chung của TP.HCM.

Những năm qua, kinh tế địa phương duy trì ổn định và bền vững, nhiều công trình trọng điểm được tập trung triển khai, góp phần cải thiện diện mạo đô thị và kết nối mạng lưới giao thông của TP.HCM.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: HOÀI NHIÊN

Đặc biệt, phường Tân Sơn Nhất đã làm tốt công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, kịp thời phục vụ triển khai các dự án. An ninh chính trị được giữ vững, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Tuy vậy, công tác quản lý trật tự đô thị có chuyển biến nhưng chưa bền vững; một số dự án vẫn chậm tiến độ, chưa đạt yêu cầu đề ra. Ông đề nghị địa phương quyết liệt triển khai giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đứng trước thời cơ lớn song cũng không ít thách thức, với vị thế là một địa danh mang tính quốc tế, tiếp giáp với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và sở hữu các dự án hạ tầng giao thông chiến lược của TP.HCM như tuyến metro, phường cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng thực hiện mục tiêu “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến”.

Ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị phường Tân Sơn Nhất tận dụng tối đa lợi thế vị trí địa lý để phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ chất lượng cao; đón đầu cơ hội từ các dự án như Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất và các dự án phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng trên địa bàn.

Đồng thời, xác định công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, phối hợp chặt chẽ các sở ngành để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm, giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc, hướng đến xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, xanh và bền vững.