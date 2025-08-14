TP.HCM: Ông Lâm Hùng Tấn làm Bí thư phường Vườn Lài

Sáng 14.8, Đảng bộ phường Vườn Lài tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự đại hội có ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; ông Nguyễn Bắc Nam, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM và các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM cùng 200 đại biểu đại diện cho 1.981 đảng viên trên địa bàn.

Ông Lâm Hùng Tấn, Bí thư Đảng ủy phường Vườn Lài ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổ chức bộ máy của Đảng bộ và hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, đội ngũ cán bộ từng bước được củng cố và nâng cao chất lượng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm. Cán bộ, công chức được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ, nhất là đội ngũ trẻ.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Vườn Lài đặt mục tiêu phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Phường Vườn Lài sẽ phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...; xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vươn mình phát triển cùng TP.HCM.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Vườn Lài có 200 đại biểu tham dự ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong đó, phường Vườn Lài đặt chỉ tiêu đột phá là hoàn thành sửa chữa, nâng cấp ít nhất 30 tuyến hẻm và hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án xây mới trường THCS tại số 419 đường Lê Hồng Phong theo hướng tiên tiến, hiện đại.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vườn Lài ra mắt. Ông Lâm Hùng Tấn được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Phúc Hiệp và ông Huỳnh Văn Tâm cùng làm Phó bí thư Đảng ủy phường Vườn Lài.

Ông Lâm Hùng Tấn sinh năm 1974. Quê quán: Cà Mau. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản lý hành chính công. Trình độ chính trị: cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Bí thư phường Vườn Lài, ông Lâm Hùng Tấn làm Phó bí thư Thường trực Quận ủy quận 10 cũ, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM; Phó chủ tịch UBND quận 4 cũ.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vườn Lài ra mắt đại hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phường Vườn Lài phải tạo điều kiện đầu tư thương mại, dịch vụ

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM yêu cầu phường Vườn Lài nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất. Phường cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Phường phải tận dụng tối đa lợi thế địa phương để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ngành nghề thương mại, dịch vụ chất lượng cao để phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Trong đó, quan tâm xây dựng cơ chế kết nối nhà đầu tư với địa phương, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh", Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Ông Hoàng Nguyên Dinh đồng thời yêu cầu phường đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tập trung cải thiện mạnh mẽ chất lượng cuộc sống của người dân; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.