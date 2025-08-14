Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Ông Lâm Hùng Tấn làm Bí thư phường Vườn Lài

Vũ Phượng
14/08/2025 10:52 GMT+7

Ông Lâm Hùng Tấn, Phó bí thư Thường trực quận 10 cũ (TP.HCM) được chỉ định làm Bí thư phường Vườn Lài, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 14.8, Đảng bộ phường Vườn Lài tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự đại hội có ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; ông Nguyễn Bắc Nam, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM và các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM cùng 200 đại biểu đại diện cho 1.981 đảng viên trên địa bàn.

TP.HCM: Ông Lâm Hùng Tấn làm Bí thư phường Vườn Lài- Ảnh 1.

Ông Lâm Hùng Tấn, Bí thư Đảng ủy phường Vườn Lài

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổ chức bộ máy của Đảng bộ và hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, đội ngũ cán bộ từng bước được củng cố và nâng cao chất lượng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm. Cán bộ, công chức được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ, nhất là đội ngũ trẻ.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Vườn Lài đặt mục tiêu phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 

Phường Vườn Lài sẽ phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...; xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vươn mình phát triển cùng TP.HCM.

TP.HCM: Ông Lâm Hùng Tấn làm Bí thư phường Vườn Lài- Ảnh 2.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Vườn Lài có 200 đại biểu tham dự

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong đó, phường Vườn Lài đặt chỉ tiêu đột phá là hoàn thành sửa chữa, nâng cấp ít nhất 30 tuyến hẻm và hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án xây mới trường THCS tại số 419 đường Lê Hồng Phong theo hướng tiên tiến, hiện đại.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vườn Lài ra mắt. Ông Lâm Hùng Tấn được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Phúc Hiệp và ông Huỳnh Văn Tâm cùng làm Phó bí thư Đảng ủy phường Vườn Lài.

Ông Lâm Hùng Tấn sinh năm 1974. Quê quán: Cà Mau. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản lý hành chính công. Trình độ chính trị: cao cấp lý luận chính trị. 

Trước khi giữ chức Bí thư phường Vườn Lài, ông Lâm Hùng Tấn làm Phó bí thư Thường trực Quận ủy quận 10 cũ, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM; Phó chủ tịch UBND quận 4 cũ.

TP.HCM: Ông Lâm Hùng Tấn làm Bí thư phường Vườn Lài- Ảnh 3.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vườn Lài ra mắt đại hội

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phường Vườn Lài phải tạo điều kiện đầu tư thương mại, dịch vụ

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM yêu cầu phường Vườn Lài nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất. Phường cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.

TP.HCM: Ông Lâm Hùng Tấn làm Bí thư phường Vườn Lài- Ảnh 4.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Phường phải tận dụng tối đa lợi thế địa phương để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ngành nghề thương mại, dịch vụ chất lượng cao để phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Trong đó, quan tâm xây dựng cơ chế kết nối nhà đầu tư với địa phương, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh", Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Ông Hoàng Nguyên Dinh đồng thời yêu cầu phường đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tập trung cải thiện mạnh mẽ chất lượng cuộc sống của người dân; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Phường Vườn Lài được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường 1, 2, 4, 9, 10 của quận 10 cũ. 

Phường Vườn Lài có vị trí trung tâm, tiếp giáp nhiều tuyến đường huyết mạch như: Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Tri Phương, Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ, Ba Tháng Hai.

Phường Vườn Lài có diện tích 1,28 km2, dân số 104.076 người - là một trong những địa bàn có mật độ dân cư cao thứ hai của TP.HCM sau sáp nhập.

Tên gọi Vườn Lài xuất phát từ địa danh ngã ba Vườn Lài - nằm giữa ngã bảy Sài Gòn (đường Lý Thái Tổ) và ngã sáu Chợ Lớn (đường Nguyễn Tri Phương). Ngày nay, ở giao lộ Ngô Gia Tự - Vĩnh Viễn có bia Vườn Lài để ghi nhớ công ơn những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Trước đây, ngã ba Vườn Lài là một vùng hoang vắng trên cánh đồng tập trận thời nhà Nguyễn. Đến năm 1950, khu vực này trở thành xóm sầm uất, dân cư đông đúc, nhà cửa chen chúc với những đường ngang ngõ tắt. Vườn Lài là một trong những khu lao động của thành phố làm cơ sở cho cách mạng, nuôi dưỡng cán bộ, che giấu thanh niên trốn lính dưới chế độ cũ.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vườn Lài: 168 Hùng Vương. Hotline: 02838359477

Công an phường Vườn Lài: 528 Lê Hồng Phong: 02838359801

Xem thêm bình luận