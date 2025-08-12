TP.HCM: Phó chủ tịch UBND huyện Châu Đức cũ làm Bí thư Đảng ủy xã Ngãi Giao

Ngày 12.8, Đảng bộ xã Ngãi Giao, TP.HCM tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM dự đại hội.

Ông Nguyễn Đức Tân (54 tuổi), Phó chủ tịch UBND H.Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã Ngãi Giao. Trước khi làm Bí thư Đảng ủy xã Ngãi Giao, ông Nguyễn Đức Tân là Phó chủ tịch UBND H.Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Chăm lo đời sống nhân dân là mục tiêu xuyên suốt

Xã Ngãi Giao là cửa ngõ đông bắc của TP.HCM, đóng vai trò cầu nối quan trọng trong liên kết vùng giữa TP.HCM với các địa phương lân cận. Xã Ngãi Giao là điểm giao thoa của các trục phát triển động lực như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, quốc lộ 56, đường Vành đai 4 và tuyến ven biển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giao thương, phát triển công nghiệp sạch, logistics, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp sinh thái công nghệ cao.

Ông Nguyễn Đức Tân, Bí thư Đảng ủy xã Ngãi Giao phát biểu tại đại hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Nguyễn Đức Tân, Bí thư Đảng ủy xã Ngãi Giao cho biết địa phương lấy xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh làm then chốt, phát triển kinh tế - xã hội bền vững làm trọng tâm, chăm lo đời sống nhân dân làm mục tiêu xuyên suốt. Quan điểm phát triển đặt con người vào vị trí trung tâm, bảo đảm mọi thành quả phát triển phải hướng đến nâng cao chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân.

Trong phát triển kinh tế, xã Ngãi Giao ưu tiên chuyển dịch cơ cấu hợp lý theo hướng "thương mại - dịch vụ, đô thị - công nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái hiện đại", lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường làm động lực mới.

"Chúng tôi xây dựng Ngãi Giao trở thành trung tâm dịch vụ - thương mại, có bản sắc, phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với an sinh xã hội và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống. Phát triển phải có tầm nhìn dài hạn, thích ứng với biến đổi khí hậu, kiểm soát rủi ro và đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc", ông Nguyễn Đức Tân nhấn mạnh.

Thời gian tới, xã Ngãi Giao tiếp tục đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - đô thị và nông nghiệp sinh thái gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đẩy mạnh thương mại điện tử, kinh tế số; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường. Thực hiện hiệu quả các giải pháp về phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại - dịch vụ.

Tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, sinh thái, bền vững, áp dụng quy trình sản xuất an toàn; sản xuất theo chuỗi từ khâu nuôi trồng đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Đặc biệt xã Ngãi Giao đang xây dựng mã số vùng nuôi trồng sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc đối với khoảng 500 ha đất nông nghiệp của nhân dân đang sử dụng, gắn với phát triển nông nghiệp, du lịch.

Phát triển công nghiệp theo hướng bền vững

Ông Nguyễn Đức Tân cho biết, giai đoạn 2025 - 2030, xã Ngãi Giao tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển mạnh về thương mại - dịch vụ, công nghiệp - đô thị gắn với đầu tư kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo nền tảng thúc đẩy đô thị hóa xã Ngãi Giao.

Lãnh đạo UBND TP.HCM khảo sát dự án cao tốc sân bay Long Thành - Hồ Tràm qua địa bàn xã Ngãi Giao ẢNH: NGUYỄN LONG

Giai đoạn này, xã Ngãi Giao chủ động phối hợp với cấp có thẩm quyền rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và xây dựng, ưu tiên phát triển quỹ đất cho công nghiệp, thương mại - dịch vụ, dân cư và hạ tầng kỹ thuật dọc các trục động lực như cao tốc Hồ Tràm - Long Thành, Khu công nghiệp - đô thị Châu Đức và đường Kim Long - Bình Ba.

Đồng thời xúc tiến thu hút doanh nghiệp trong và ngoài thành phố vào các lĩnh vực thương mại, logistics, tài chính, dịch vụ lưu trú, ăn uống và chăm sóc sức khỏe. Hỗ trợ phát triển cụm dịch vụ tổng hợp, đáp ứng nhu cầu công nhân, chuyên gia và dân cư liên kết.

Giai đoạn 2025 - 2030, xã Ngãi Giao đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiệu quả cao và bền vững, áp dụng quy trình sản xuất an toàn từ nuôi trồng đến chế biến, tiêu thụ. Tăng cường liên kết sản xuất - tiêu thụ, phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp; sử dụng hiệu quả hệ thống thủy lợi hiện có, gắn với bảo vệ nghiêm ngặt nguồn nước hồ Đá Đen.

Phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, lựa chọn các ngành, sản phẩm có lợi thế so sánh, nhất là công nghiệp hỗ trợ cho các nhà máy trong Khu công nghiệp Châu Đức. Không tiếp nhận các ngành có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường tại khu dân cư. Tiếp tục hỗ trợ hoạt động ổn định của Cụm công nghiệp Ngãi Giao, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho khoảng 2.000 lao động địa phương.

Thúc đẩy triển khai Khu công nghiệp Nam Châu Đức theo định hướng khu công nghiệp xanh, công nghệ cao. Tập trung đầu tư kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ, liên vùng; đề xuất phát triển thêm 1 khu công nghiệp và 1 khu đô thị - thương mại - dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, đào tạo nghề và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Phát triển khu thương mại - dịch vụ - nghỉ dưỡng trong Khu đô thị Châu Đức (trên núi Nghé, kết hợp với sân golf) phục vụ cho du lịch. Xây mới chợ Suối Nghệ và siêu thị tại Ngãi Giao, phấn đấu đưa vào hoạt động trước năm 2028. Phấn đấu tổng giá trị thương mại dịch vụ giai đoạn 2026 - 2030 đạt 12.841 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 12%.

Xây dựng đề án, kế hoạch đề xuất đầu tư mới 1 trung tâm thương mại hạng I trong phương án quy hoạch Khu đô thị - dịch vụ trên tuyến đường cao tốc đô thị kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến khu vực Hồ Tràm đoạn qua xã Ngãi Giao.

Xã Ngãi Giao được sáp nhập từ thị trấn Ngãi Giao, xã Bình Ba và xã Suối Nghệ (H.Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), với diện tích hơn 6.900 ha, dân số 49.065 người. Trụ sở UBND xã Ngãi Giao, Đảng ủy xã Ngãi Giao, Trung tâm phục vụ hành chính công: 70 Trần Hưng Đạo (trụ sở UBND H.Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Bí thư Đảng ủy xã Ngãi Giao là ông Nguyễn Đức Tân; Chủ tịch UBND xã Ngãi Giao là ông Nguyễn Minh Tú. Trụ sở Công an xã Ngãi Giao: 354 Hùng Vương, xã Ngãi Giao. Số điện thoại trực ban: 0254 3881369.



