Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cũ làm Bí thư Đảng ủy phường Rạch Dừa

Ngày 11.8, Đảng bộ phường Rạch Dừa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Rạch Dừa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, Tổ trưởng tổ công tác số 12 của Thành ủy TP.HCM dự đại hội.

Ông Nguyễn Phúc Hoàng (thứ 3 từ trái sang) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Rạch Dừa ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Nguyễn Phúc Hoàng (47 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Rạch Dừa. Trước khi là Bí thư Đảng ủy phường Rạch Dừa, ông Hoàng từng là Phó giám đốc Sở KH-ĐT, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; Phó bí thư Thành ủy Vũng Tàu, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Ông Nguyễn Phúc Hoàng cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân phường Rạch Dừa, với truyền thống đoàn kết, đã vượt qua mọi khó khăn thách thức để đạt được những kết quả quan trọng.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, các công trình phúc lợi công cộng được đầu tư; chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được đáp ứng cao hơn. Đến nay, trên địa bàn đã không còn hộ nghèo; chất lượng y tế, giáo dục có những bước tiến đáng kể.

Đường chính từ Khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa ra đường 30 Tháng 4 ẢNH: NGUYỄN LONG

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hệ thống chính trị vững mạnh, đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Theo ông Hoàng, bên cạnh kết quả đạt được, phường Rạch Dừa cũng còn một số hạn chế, trong đó tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do vướng mắc ở công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của địa phương và đời sống sinh hoạt của người dân trong vùng.

Công tác quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường mặc dù có đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên tình trạng lấn chiếm lòng đường để kinh doanh, buôn bán vẫn còn xảy ra và chưa được xử lý triệt để; số vụ vi phạm về trật tự xây dựng chưa được kiểm soát chặt chẽ; ô nhiễm môi trường còn xảy ra.

Phát triển khu vực đô thị - du lịch biển Chí Linh

Ông Nguyễn Phúc Hoàng, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Dừa, cho biết trong thời gian tới, địa phương tận dụng lợi thế khu công nghiệp Đông Xuyên, phát triển trung tâm dịch vụ hậu cần dầu khí quốc gia, cung cấp các dịch vụ phục vụ hoạt động dầu khí trên biển.

Một góc khu vực đô thị - du lịch biển Chí Linh ẢNH: NGUYỄN LONG

Khu vực đô thị - du lịch biển Chí Linh định hướng phát triển khu vực này thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, kết hợp du lịch sinh thái biển, cùng với các khu thương mại, giải trí cao cấp và khu dân cư đô thị… Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối được đầu tư cơ bản hoàn thiện, là mắt xích quan trọng trong liên kết vùng, giữ vị trí quan trọng trong chuỗi đô thị hành lang kinh tế Đông Tây.

Phường Rạch Dừa tiếp tục duy trì cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; đô thị - du lịch. Thúc đẩy phát triển trung tâm thương mại, siêu thị; các hoạt động vui chơi, giải trí tại bãi biển; các loại hình kinh tế đêm với mô hình các khu chợ đêm, phố đêm, các chuỗi cửa hàng tiện lợi 24/24, các tuyến phố đi bộ.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh các cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn, đón khách du lịch lành mạnh, an toàn; duy trì công tác giữ gìn trật tự, vệ sinh tại các bãi tắm, các điểm du lịch trên địa bàn. Tham gia các chương trình, sự kiện, hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.

Phường Rạch Dừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 10, phường Thắng Nhất và phường Rạch Dừa (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), với diện tích tự nhiên 19,70 km2, dân số 76.281 người. Trụ sở Đảng ủy phường Rạch Dừa: số 20 Nơ Trang Long, phường Rạch Dừa (thành phố Vũng Tàu cũ). Bí thư Đảng ủy phường Rạch Dừa là ông Nguyễn Phúc Hoàng. Trụ sở UBND phường Rạch Dừa: số 138 Thanh Tịnh, phường 10, thành phố Vũng Tàu cũ. Ông Trần Anh Tuấn là Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa.



