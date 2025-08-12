TP.HCM: Xã Bình Chánh muốn đạt tiêu chuẩn phường 5 năm tới

Chiều 12.8, Đảng bộ xã Bình Chánh, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến dự có Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc.

Xã Bình Chánh được thành lập từ việc sáp nhập xã Bình Chánh, xã Tân Quý Tây và một phần xã An Phú Tây của huyện Bình Chánh cũ, rộng hơn 22 km2, dân số khoảng 79.000 người.

Là địa bàn cửa ngõ phía tây nam TP.HCM, xã Bình Chánh có hệ thống giao thông tiếp giáp với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, là cửa ngõ lưu thông ra vào trung tâm thành phố và các tỉnh miền Tây.

Đoàn công tác chỉ đạo đại hội Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tại đại hội, bà Dương Thị Uyên Chi, Phó chủ tịch UBND xã Bình Chánh nêu hàng loạt giải pháp để phấn đấu xây dựng xã cơ bản đạt tiêu chí phường vào năm 2030.

Trước khi sáp nhập, 3 xã đã rà soát các tiêu chí theo tiêu chuẩn của phường. Kết quả, xã Bình Chánh đạt 15/17 tiêu chí, xã Tân Quý Tây đạt 15/17 tiêu chí, xã An Phú Tây đạt 14/17 tiêu chí. Qua đánh giá sơ bộ, xã Bình Chánh mới cơ bản đạt 14/17 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt gồm mật độ đường giao thông, tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị và mật độ đường cống thoát nước chính.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng

Nêu giải pháp đưa xã lên phường trong 5 năm tới, bà Chi cho biết UBND xã sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị. Trước mắt, xã rà soát, cập nhật danh mục các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cần ưu tiên trong giai đoạn 2026 - 2030 để bố trí vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

Đồng thời, huy động đa dạng các nguồn lực: vốn ngân sách đầu tư công trung hạn, vốn xã hội hóa, phương thức PPP để triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm; phối hợp xây dựng, phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng.

Phó chủ tịch UBND xã Bình Chánh cho biết địa phương sẽ chú trọng chuyển dịch cơ cấu dân cư - lao động và phát triển kinh tế đô thị; mở các lớp đào tạo nghề, kỹ năng mềm, công nghệ, kỹ thuật số phù hợp nhu cầu thị trường.

Ngoài ra, xã cũng có giải pháp phát triển các mô hình kinh tế dịch vụ, khởi nghiệp sáng tạo, tiểu thủ công nghiệp thân thiện môi trường, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường tiêu thụ sản phẩm…

Ông Nguyễn Thành Lợi được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã Bình Chánh ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Bình Chánh xác định chương trình trọng điểm là nâng cao thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2030 tăng 1,5 lần so với năm 2024.

Xã cũng đặt mục tiêu hoàn thành 3 công trình trọng điểm: bàn giao mặt bằng thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Khả Phiêu; hoàn thành một trường trung học cơ sở; xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kiến tạo không gian văn hóa Hồ Chí Minh có sự lan tỏa mạnh mẽ.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Chánh gồm 29 ủy viên ra mắt đại hội, trong đó ông Nguyễn Thành Lợi làm Bí thư Đảng ủy, 2 phó thư gồm bà Võ Thị Hoàng Anh (Phó bí thư thường trực) và ông Trương Thái Ngọc (Chủ tịch UBND).

Tích hợp thế mạnh nâng tầm xã Bình Chánh mới

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đề nghị đại hội tiếp tục thảo luận có hướng mở để thường xuyên cập nhật các phát sinh mới, bao gồm các nội dung của Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng bộ TP.HCM, tiếp thu tuyệt đối kết quả Đại hội XIV của Đảng.

Song song đó, Đảng bộ xã Bình Chánh cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở Đảng, triển khai hiệu quả nghị quyết, nâng cao chất lượng cán bộ, chất lượng sinh hoạt để Đảng vững mạnh từ cơ sở.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cảnh ẢNH: NGUYÊN VŨ

Ông Lộc cũng đề nghị xã Bình Chánh tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền, đổi mới mạnh mẽ theo hướng chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã hết lòng phục vụ người dân.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá cao 29 chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ xã Bình Chánh đã đề ra, đặc biệt là quan tâm nâng cao thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 bằng 1,5 lần so với năm 2024.

Ông Lộc cũng đề nghị xã Bình Chánh nghiên cứu tích hợp các thế mạnh 3 xã trước đây để nâng tầm xã mới, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội, quan tâm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, không để vụ việc nhỏ phát sinh thành điểm nóng, không đẩy vụ việc lên cấp trên…