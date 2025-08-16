TP.HCM: Phường Bình Phú sẽ đầu tư gần 30 dự án trong 5 năm tới

Sáng 16.8, Đảng bộ phường Bình Phú, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phường Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 10, phường 11 của quận 6 và một phần phường 16 của quận 8, rộng hơn 2,8 km2 với dân số khoảng 76.000 người.

Phường được bao bọc bởi các tuyến đường Hậu Giang - đường ven kênh Lò Gốm - đại lộ Võ Văn Kiệt - đường An Dương Vương.

Đảng bộ phường Bình Phú có 54 cơ sở đảng với 1.778 đảng viên.

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, ông Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Phú cho biết trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường đề ra 35 chỉ tiêu chủ yếu và 3 chương trình trọng điểm.

Ông Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Phú trình bày tóm tắt báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ phường ẢNH: SỸ ĐÔNG

Các chương trình trọng điểm gồm: xây dựng hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững; chủ động kết nối, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân thông qua công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị phường.

Trong 5 năm tới, phường Bình Phú dự kiến triển khai gần 30 công trình, dự án xây dựng cơ bản về chỉnh trang đô thị, quy hoạch, số hóa hồ sơ.

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, phường Bình Phú sẽ cải tạo Bệnh viện quận 6, Trường mầm non Rạng Đông 11, xây mới Trường tiểu học Trần Văn Kiểu, xây dựng mới nhiều hoa viên, cải tạo công viên Bình Phú, sửa chữa điểm sinh hoạt cộng đồng của 29 khu phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trụ sở các cơ quan Đảng ủy, MTTQ, công an, ban chỉ huy quân sự, trạm y tế phường cũng sẽ được xây dựng mới, đảm bảo chỗ làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Ở lĩnh vực hạ tầng, phường sẽ huy động nguồn lực nâng cấp tuyến đường Chợ Lớn, các tuyến hẻm dọc đường An Dương Vương, Nguyễn Văn Luông, Hậu Giang, Lý Chiêu Hoàng.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt. Bà Phạm Hồng Minh làm Bí thư Đảng ủy, 2 phó bí thư gồm ông Nguyễn Trường Thành (Phó bí thư Thường trực) và ông Nguyễn Huy Thắng (Chủ tịch UBND phường).

Hình thành các tuyến phố chuyên doanh ở phường Bình Phú

Thay mặt Tổ công tác số 11 Ban chỉ đạo đại hội của Thành ủy TP.HCM phát biểu chỉ đạo đại hội, Giám đốc Sở Công thương Bùi Tá Hoàng Vũ đề nghị Đảng bộ phường Bình Phú nghiên cứu cụ thể hóa nghị quyết đại hội với tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn, rõ lộ trình.

Giám đốc Sở Công thương TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phường cần khai thác tối đa tiềm năng thương mại - dịch vụ, hình thành các tuyến phố chuyên doanh, phố thương mại số, khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân.

Song song đó, chú trọng quy hoạch - hạ tầng - môi trường sống, giải quyết dứt điểm những dự án chậm triển khai, mở rộng không gian xanh, ưu tiên trường học, y tế, công viên.

Ông Vũ đề nghị phường đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, đưa mô hình chính quyền số vào thực tiễn, mọi thủ tục phải nhanh gọn, minh bạch, thuận lợi cho dân và doanh nghiệp; chăm lo tốt hơn an sinh cho người nghèo, người yếu thế…

