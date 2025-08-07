Dự án cải tạo tuyến rạch gần 2.000 tỉ ở TP.HCM 'đứng bánh' cả chục năm

Chiều 6.8, khu chợ tự phát gần cầu Mỹ Thuận trên đường An Dương Vương (giáp ranh phường An Lạc và phường Bình Phú, TP.HCM) đông đúc, nhiều người tiện tay vứt rác xuống rạch Nhảy. Hai bên rạch bị lấn chiếm khiến lòng rạch bị thu hẹp, có nơi chừng 6 - 7 m.

Rạch Nhảy và rạch Ruột Ngựa hợp thành tuyến rạch dài hơn 2,4 km, đi qua 3 phường An Lạc, Bình Phú và Phú Định (trước đây thuộc quận 6, quận 8 và quận Bình Tân). Điểm đầu từ vị trí hợp lưu rạch Nhảy và rạch nhánh thuộc phường An Lạc, điểm cuối hợp lưu rạch Ruột Ngựa với kênh Lò Gốm thuộc phường Phú Định.

Do ô nhiễm nghiêm trọng, năm 2014, HĐND TP.HCM quyết định đầu tư dự án nạo vét, cải tạo rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa tổng mức đầu tư 1.959 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư.

Rạch Nhảy đoạn qua phường Bình Phú, TP.HCM bị lấn chiếm, lòng rạch bị thu hẹp ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo thiết kế, bề rộng rạch mở rộng lên từ 20 - 40 m, bờ kè cao 2,2 m. Ngoài ra, đường Nguyễn Ngọc Cung phía phường Phú Định cũng được mở rộng lộ giới lên 16 m, riêng lòng đường rộng 8 m cùng vỉa hè mỗi bên rộng 4 m.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đoạn qua phường An Lạc ảnh hưởng 42 hộ, trong đó 22 hộ giải tỏa toàn bộ, 16 hộ giải tỏa một phần, 4 hộ đất nông nghiệp và có 8 ngôi mộ bị ảnh hưởng. Đến nay, 41 hộ đã bàn giao mặt bằng, hộ còn lại thì địa phương quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Các hộ dân bị ảnh hưởng dự án đoạn qua phường An Lạc đã bàn giao mặt bằng nhưng dự án vẫn chưa khởi công ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đoạn qua quận 6 cũ phần lớn là đất công viên, cây xanh dọc đường Vành đai thuộc phường 10 (nay là phường Bình Phú). Còn đoạn qua quận 8 cũ ảnh hưởng 189 trường hợp, trong đó 75 trường hợp giải tỏa toàn bộ, 114 trường hợp giải tỏa một phần, tổng kinh phí bồi thường hơn 917 tỉ đồng.

Dự án là 'niềm mong mỏi bao đời' của người dân

Dù người dân chờ đợi từng ngày nhưng sau hơn 11 năm, dự án vẫn chưa hẹn ngày khởi công. Cuối năm 2024, UBND TP.HCM ban hành quyết định giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án này.

Theo UBND phường Bình Phú, tình hình vệ sinh môi trường bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, hệ thống thoát nước không đảm bảo, gây ngập úng cho cả khu vực khi triều cường và mưa to. Hạ tầng dọc 2 bờ, lòng rạch đã xuống cấp ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân khu vực.

Những căn nhà lụp xụp sát rạch Ruột Ngựa (phường Phú Định, TP.HCM) ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đến nay, khi TP.HCM sáp nhập phường xã, một phần của phường 16 quận 8 sáp nhập vào phường Bình Phú, dẫn đến quy mô dự án qua mỗi địa bàn thay đổi. Cụ thể, đoạn qua phường An Lạc dài 112 m, đoạn qua phường Bình Phú dài nhất với 1.452 m, còn đoạn qua phường Phú Định dài 874 m.

Ông Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Phú cho biết việc triển khai thực hiện dự án là niềm mong mỏi bao đời của người dân nơi đây. Dự án vừa giải quyết giảm ngập cho cả một lưu vực, vừa cải thiện điều kiện về môi trường, mỹ quan đô thị và hoàn chỉnh hạ tầng khu vực, góp phần xây dựng và phát triển TP.HCM.

Đảng bộ, chính quyền phường Bình Phú cũng xác định việc cải tạo tuyến rạch Nhảy là công trình dự án trọng điểm trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Việc cải tạo tuyến rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân ẢNH: NGUYÊN VŨ

Do vậy, UBND phường Bình Phú kiến nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ và triển khai khởi công dự án trong năm 2025. Vì dự án trải dài qua 3 phường, khối lượng giải tỏa lớn nên địa phương đề xuất nghiên cứu phương án tách thành các dự án thành phần theo từng phường để đẩy nhanh tiến độ.

Riêng công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch và bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND phường Bình Phú cam kết hoàn thành trong năm nay để dự án có thể khởi công vào quý 4/2025.