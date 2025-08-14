TP.HCM: Ông Trần Quốc Trung làm Bí thư phường Bình Trưng nơi có The Global City

Chiều 14.8, Đảng bộ phường Bình Trưng, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đến dự có Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng.

Phường Bình Trưng được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Bình Trưng Đông, phường Bình Trưng Tây và một phần phường An Phú của TP.Thủ Đức cũ, rộng gần 15 km2, dân số hơn 121.000 người. Đảng bộ phường Bình Trưng hiện có 91 tổ chức đảng với 2.974 đảng viên.

Địa bàn phường là nơi có truyền thống cách mạng từ lâu đời, ghi dấu nhiều di tích lịch sử, cách mạng như đình An Phú, đình Bình Trưng, căn cứ cách mạng vùng bưng 6 xã, khu mộ cổ Gò Quéo, đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bình Trưng…

Đại hội Đảng bộ phường Bình Trưng, TP.HCM tổ chức tại khu đô thị The Global City ẢNH: SỸ ĐÔNG

Được thành lập từ các phường đô thị phát triển theo hướng "đô thị bền vững", phường Bình Trưng có nhiều tiềm năng sẵn có về hạ tầng giao thông như tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, các tuyến giao thông huyết mạch như đường Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp...

Một trong những điểm nhấn về đô thị của phường là khu đô thị The Global City với quy mô 117 ha dọc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Đỗ Xuân Hợp.

Dù vậy, trên địa bàn phường còn một số dự án chậm triển khai, hạ tầng giao thông, đô thị nhiều nơi chưa đồng bộ, tình trạng kẹt xe, ngập nước, tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Bình Trưng xác định 20 chỉ tiêu chủ yếu trên 4 nhóm lĩnh vực. Phường cũng phối hợp, đề xuất các ngành chức năng TP.HCM triển khai hiệu quả nội dung "1 trọng tâm, 2 đột phá, 3 tại chỗ" và 4 công trình trọng điểm.

Ông Trần Quốc Trung được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Các công trình trọng điểm gồm: hoàn tất giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định, đường Nguyễn Duy Trinh, đường Đỗ Xuân Hợp, thành lập trung tâm giám sát hình ảnh camera an ninh thông minh tại trụ sở công an phường, cải tạo 10 căn nhà tình thương cho gia đình chính sách và hộ dân khó khăn.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Trưng gồm 31 ủy viên ra mắt. Trong đó, ông Trần Quốc Trung làm Bí thư Đảng ủy, 2 phó bí thư gồm ông Lê Quang Nam (Phó bí thư thường trực) và ông Nguyễn Chí Thanh (Chủ tịch UBND phường).

Ông Trần Quốc Trung, 47 tuổi, trình độ thạc sĩ luật, cử nhân chính trị. Ông Trung từng công tác tại Viện KSND quận Bình Thạnh (cũ), Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng TP.HCM, Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Trước khi được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng, ông Trung giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Đức.

Phát triển đô thị dọc cao tốc, đường lớn

Phát biểu chỉ đại hội, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đề nghị Đảng bộ phường Bình Trưng cần khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, tiếp tục xây dựng các khu đô thị mới, hiện đại, đa chức năng theo mô hình đô thị thông minh dọc tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Võ Chí Công, đường Mai Chí Thọ, gần ga Thủ Thiêm, nút giao An Phú.

Đồng thời, cải tạo, nâng cấp các khu dân cư hiện hữu theo hướng nâng tầng cao, giảm mật độ xây dựng, tăng tỷ lệ không gian cây xanh công cộng; nghiên cứu phát triển kinh tế, thương mại dịch vụ, du lịch dọc theo các tuyến kênh, rạch, ga metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), xung quanh nhà ga Thủ Thiêm…

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Dũng lưu ý địa phương phải tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân; làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự xã hội.

Song song đó, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Dũng đề nghị phường Bình Trưng đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn với xây dựng chính quyền đô thị; ứng dụng công nghệ, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức…

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Trưng nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

