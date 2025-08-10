Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Khánh thành tượng tri ân giáo sư Lê Hữu Kiều ở phường Bình Trưng

Kiều Mai Sơn
Kiều Mai Sơn
10/08/2025 11:21 GMT+7

Ngày 9.8, Đảng ủy - HDND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Bình Trưng (TP.HCM) tổ chức lễ khánh thành dựng tượng tri ân giáo sư Lê Hữu Kiều - Bí thư Xứ ủy Nam bộ nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông.

Tượng giáo sư Lê Hữu Kiều đặt tại công viên Lê Hữu Kiều, trên đường Lê Hữu Kiều, phường Bình Trưng, TP.HCM. Đến dự buổi lễ có ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Trưng, các lãnh đạo phường cùng đại diện gia đình giáo sư Lê Hữu Kiều...

TP.HCM: Khánh thành tượng tri ân giáo sư Lê Hữu Kiều ở phường Bình Trưng- Ảnh 1.

Giáo sư Lê Hữu Kiều thời trẻ

ẢNH: T.L

Giáo sư Lê Hữu Kiều sinh ngày 10.8.1915 tại thôn Bút Cương, xã Hoằng Phúc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa trong một gia đình trung lưu có truyền thống Nho học. Được học hành đầy đủ, ông đỗ tú tài tại trường Lycée du Protectorat tức trường Bưởi - Chu Văn An (Hà Nội) năm 1933.

TP.HCM: Khánh thành tượng tri ân giáo sư Lê Hữu Kiều ở phường Bình Trưng- Ảnh 2.

Lễ khánh thành dựng tượng tri ân giáo sư Lê Hữu Kiều

ẢNH: C.T.V

Thời kỳ Mặt trận dân chủ Đông Dương (1936 - 1939), ông vừa dạy học, vừa tham gia viết bài cho các tờ báo của Đảng như Thế giới, Tin tức, Bạn dân, Dân tiến, trở thành cây bút chính luận sắc bén. Năm 1938, ông Lê Hữu Kiều được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).

Năm 1943, Tổng Bí thư Trường Chinh giao nhiệm vụ cho ông Lê Hữu Kiều vào Nam truyền đạt ngay đường lối của Trung ương trong tình hình mới. 

Khi vào tới miền Nam, với tư cách là đặc phái viên của Trung ương, nhận ra những khó khăn của Nam bộ, ông Lê Hữu Kiều viết báo cáo gửi Trung ương và đề nghị Trung ương tăng cường thêm cán bộ. Đồng thời, cùng ông Trần Văn Trà từ miền Trung vào, các ông cùng nhau xây dựng cơ sở, tiếp tục ra báo Giải phóng.

TP.HCM: Khánh thành tượng tri ân giáo sư Lê Hữu Kiều ở phường Bình Trưng- Ảnh 3.

Bí thư Xứ ủy Nam bộ Lê Hữu Kiều (10.8.1915 - 23.5.1989)

ẢNH: C.T.V

Tháng 4.1945, ông Lê Hữu Kiều được bầu làm Bí thư Xứ ủy Nam bộ (Xứ ủy Giải phóng). Sau đó, theo triệu tập của Trung ương Đảng, Xứ ủy Giải phóng cử Bí thư Xứ ủy Lê Hữu Kiều và bà Nguyễn Thị Thập ra dự Hội nghị Tân Trào tại căn cứ cách mạng Việt Bắc thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, Bí thư Xứ ủy Lê Hữu Kiều được điều ra Trung ương nhận nhiệm vụ mới: Chủ nhiệm báo Sự thật (tiền thân của Báo Nhân Dân) và Giám đốc Nhà xuất bản Sự thật (nay là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật).

Sau năm 1954, ông Lê Hữu Kiều lần lượt công tác tại Nhà xuất bản Sự thật, Viện Văn học và Viện Thông tin Khoa học xã hội cho đến khi nghỉ hưu. Năm 1980 ông được Nhà nước phong học hàm giáo sư cấp I ngành văn học.

Tin liên quan

Lớp học tình thương ở Bình Trưng Đông, chuyện phi thường của ngoại Thủy

Lớp học tình thương ở Bình Trưng Đông, chuyện phi thường của ngoại Thủy

Gần 10 năm qua, lớp học tình thương của bà Thanh Thủy (70 tuổi) vẫn sáng đèn mỗi tối để dạy chữ cho trẻ em nghèo quanh khu vực P.Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức.

Sắp ra mắt Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM

Trao quyết định phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Cường làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

Lê Hữu Kiều tượng giáo sư Lê Hữu Kiều phường Bình Trưng Bí thư Xứ ủy Nam kỳ Lê Hữu Kiều Báo Nhân Dân TP.HCM công viên Lê Hữu Kiều HĐND phường Bình Trưng Giáo sư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận