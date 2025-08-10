TP.HCM: Khánh thành tượng tri ân giáo sư Lê Hữu Kiều ở phường Bình Trưng

Tượng giáo sư Lê Hữu Kiều đặt tại công viên Lê Hữu Kiều, trên đường Lê Hữu Kiều, phường Bình Trưng, TP.HCM. Đến dự buổi lễ có ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Trưng, các lãnh đạo phường cùng đại diện gia đình giáo sư Lê Hữu Kiều...

Giáo sư Lê Hữu Kiều thời trẻ ẢNH: T.L

Giáo sư Lê Hữu Kiều sinh ngày 10.8.1915 tại thôn Bút Cương, xã Hoằng Phúc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa trong một gia đình trung lưu có truyền thống Nho học. Được học hành đầy đủ, ông đỗ tú tài tại trường Lycée du Protectorat tức trường Bưởi - Chu Văn An (Hà Nội) năm 1933.

Lễ khánh thành dựng tượng tri ân giáo sư Lê Hữu Kiều ẢNH: C.T.V

Thời kỳ Mặt trận dân chủ Đông Dương (1936 - 1939), ông vừa dạy học, vừa tham gia viết bài cho các tờ báo của Đảng như Thế giới, Tin tức, Bạn dân, Dân tiến, trở thành cây bút chính luận sắc bén. Năm 1938, ông Lê Hữu Kiều được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).

Năm 1943, Tổng Bí thư Trường Chinh giao nhiệm vụ cho ông Lê Hữu Kiều vào Nam truyền đạt ngay đường lối của Trung ương trong tình hình mới.

Khi vào tới miền Nam, với tư cách là đặc phái viên của Trung ương, nhận ra những khó khăn của Nam bộ, ông Lê Hữu Kiều viết báo cáo gửi Trung ương và đề nghị Trung ương tăng cường thêm cán bộ. Đồng thời, cùng ông Trần Văn Trà từ miền Trung vào, các ông cùng nhau xây dựng cơ sở, tiếp tục ra báo Giải phóng.

Bí thư Xứ ủy Nam bộ Lê Hữu Kiều (10.8.1915 - 23.5.1989) ẢNH: C.T.V

Tháng 4.1945, ông Lê Hữu Kiều được bầu làm Bí thư Xứ ủy Nam bộ (Xứ ủy Giải phóng). Sau đó, theo triệu tập của Trung ương Đảng, Xứ ủy Giải phóng cử Bí thư Xứ ủy Lê Hữu Kiều và bà Nguyễn Thị Thập ra dự Hội nghị Tân Trào tại căn cứ cách mạng Việt Bắc thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, Bí thư Xứ ủy Lê Hữu Kiều được điều ra Trung ương nhận nhiệm vụ mới: Chủ nhiệm báo Sự thật (tiền thân của Báo Nhân Dân) và Giám đốc Nhà xuất bản Sự thật (nay là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật).

Sau năm 1954, ông Lê Hữu Kiều lần lượt công tác tại Nhà xuất bản Sự thật, Viện Văn học và Viện Thông tin Khoa học xã hội cho đến khi nghỉ hưu. Năm 1980 ông được Nhà nước phong học hàm giáo sư cấp I ngành văn học.