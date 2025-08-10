Sắp ra mắt Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM

41 ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ PHI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

Trong 7 tháng vừa qua, kinh tế TP.HCM đạt mức tăng trưởng khá, tổng thu ngân sách hơn 472.000 tỉ đồng (đạt 70,4% dự toán), giải ngân đầu tư công hơn 47.500 tỉ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng hơn 1 triệu tỉ đồng…

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 7.2025 ẢNH: NGUYÊN VŨ

Dù đánh giá bức tranh kinh tế TP.HCM từ đầu năm 2025 tới nay tương đối tích cực nhưng TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, lo ngại khả năng hấp thụ sau khi TP.HCM sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

"Vấn đề hiện nay không phải là có tiền hay không, mà là tiền đi về đâu và có đi vào các dự án hiệu quả hay không. Nếu dòng tiền đổ ra thị trường mà không kiểm soát tốt, chỉ số lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng", TS Vũ nói. Sắp tới sẽ có nhiều nhà đầu tư đến TP.HCM tìm hiểu và đề xuất dự án nhưng dòng vốn sẽ không duy trì lâu nếu địa phương không kịp thời hấp thụ các chính sách và yêu cầu của nhà đầu tư.

Ông Dương Hồng Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, cho biết: Từ ngày 1.8, 38 tổ địa bàn của Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM đã xuống cơ sở tiếp nhận hồ sơ đối với 2.168 thủ tục hành chính theo hình thức phi địa giới. Dự kiến trong tháng 9.2025, Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM sẽ ra mắt. Khi đó, TP.HCM sẽ có 41 điểm tiếp nhận hồ sơ phi địa giới gồm Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM, 2 trung tâm phục vụ hành chính công khu vực Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và 38 tổ địa bàn.

Văn phòng UBND TP.HCM đang phối hợp Trung tâm chuyển đổi số TP.HCM xây dựng hệ thống phần mềm điều hành chính quyền số, kết nối đến tất cả sở, ngành và 168 xã, phường, đặc khu. Dự kiến, hệ thống này vận hành thử nghiệm vào ngày 20.8, sau đó áp dụng cho tất cả đơn vị liên quan.

G IẢI QUYẾT CHÍNH SÁCH CHO CÁN BỘ THÔI VIỆC

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá KT-XH 7 tháng của TP.HCM đạt nhiều thành tựu quan trọng. Từ nay đến cuối năm, TP.HCM tập trung các giải pháp, phấn đấu tăng trưởng GRDP từ 8,5% trở lên, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp.

Ông Được yêu cầu trước ngày 15.8 phải thống nhất phương án giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thôi việc khi tinh gọn bộ máy, trong đó quan tâm giữ chân người tài, người có năng lực để tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của TP.HCM. Song song đó, các sở, ngành phải sắp xếp lại cán bộ, đặc biệt là các sở có nhiều lãnh đạo như Tài chính, Xây dựng, NN-MT.

Ông Nguyễn Văn Được yêu cầu trong tháng 9.2025, Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM phải đi vào hoạt động để giải quyết hồ sơ phi địa giới hành chính, đúng chỉ đạo của Thủ tướng hoàn thành 100% thủ tục vào cuối năm 2025.

Về đầu tư công, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tập trung nguồn lực cho các dự án lớn như mở rộng QL13, QL22, rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh… TP.HCM đã cam kết hết quý 3 giải ngân 70% và hết năm sẽ giải ngân ít nhất 95%, phấn đấu giải ngân 100%. Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh phải chuẩn bị sớm, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ vì lý do chủ quan.

Cũng tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Mạnh Cường (46 tuổi), Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Giải cứu 28 nạn nhân bị "bắt cóc online" Tại phiên họp, trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm, các loại tội phạm phức tạp như ma túy, có yếu tố nước ngoài, tín dụng đen, tội phạm đường phố được xử lý hiệu quả. Liên quan chuyên án 4 tiếp viên hàng không, đến nay Công an TP.HCM đã xử lý 500 nhánh và phân nhánh đường dây tội phạm, khui từng vỏ bọc của ông trùm ma túy. Công an TP.HCM đã khởi tố 2.063 bị can, thu giữ 600 kg ma túy, 12 khẩu súng, số tiền giao dịch lên đến 29.000 tỉ đồng. Đối với tội phạm bắt cóc online nở rộ thời gian gần đây, Công an TP.HCM đã giải cứu 28 bị hại, trong đó có nhiều nữ sinh viên bị lừa gạt bán sang Campuchia.



