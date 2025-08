TP.HCM sau sáp nhập, phường nào nhiều, phường nào ít trường học nhất?

Học sinh tiểu học của phường Cầu Ông Lãnh (Q.1 trước đây) tham gia hoạt động trải nghiệm ẢNH: BẢO CHÂU

Phường có 29 trường học

Sau sáp nhập, TP.HCM trở thành địa phương có quy mô trường lớp lớn nhất trên cả nước, với hơn 3.500 cơ sở giáo dục các bậc học, gần 2,6 triệu học sinh và trên 100.000 cán bộ quản lý, giáo viên. Trong đó bậc mầm non có 478.458 học sinh, tiểu học có 939.002 học sinh, THCS có 759.278 học sinh (tăng 42.978 học sinh so với năm học trước) và THPT có 352.051 học sinh.

Theo đó, xã Long Hải (bao gồm thị trấn Long Hải, Phước Tỉnh và Phước Hưng, huyện Long Đất, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) là địa phương có nhiều trường công lập nhất của TP.HCM hiện nay, với 29 trường từ mầm non đến THCS, bao gồm 8 trường mầm non, 14 trường tiểu học và 7 trường THCS

Kế đó là xã Nhà Bè (bao gồm thị trấn Nhà Bè, Phú Xuân, Phước Kiển, Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP.HCM trước đây) có 25 trường gồm 9 trường mầm non, 10 trường tiểu học và 6 trường THCS.

Tiếp theo là phường Vũng Tàu (bao gồm từ phường 1 đến phường 5 và phường Thắng Nhì, Thắng Tam của TP.Vũng Tàu trước đây) có 24 trường, gồm 10 trường mầm non, 8 trường tiểu học và 6 trường THCS.

Cùng có tổng số 21 trường là phường Chánh Hưng (gồm phường Rạch Ông, Hưng Phú, phường 4 và một phần phường 5 của Q.8 trước đây) với 8 trường mầm non, 8 trường tiểu học, 5 trường THCS; xã An Lạc (xã An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông B thuộc Q.Bình Tân, TP.HCM trước đây) với 9 trường mầm non, 7 trường tiểu học, 4 trường THCS.

Trong số những phường xã có từ 20 trường trở lên còn có xã Củ Chi ( gồm xã Tân Phú Trung, Tân Thông Hội, Phước Vĩnh An huyện Củ Chi, TP.HCM trước đây); xã Đông Hưng Thuận (bao gồm xã Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM trước đây)…

Phường chỉ có 2 trường học

Cũng trong số 168 đơn vị hành chính cấp xã thì những địa phương có chưa đến 10 trường học ở 3 bậc học mầm non, tiểu học, THCS là xã An Phú Đông (Q.12 trước đây) có 9 trường.

Phường Gò Vấp (phường 10, 17, Q.Gò Vấp trước đây), phường Sài Gòn (phường Bến Nghé, một phần phường Đa Kao, Nguyễn Thái Bình, Q.1 trước đây), phường Khánh Hội (Q.4 trước đây), phường Phú Thuận (Q.7 trước) cùng có 6 trường.

Phường Bình Cơ (TP.Tân Uyên, Bình Dương trước đây) hay xã Hòa Hiệp, đặc khu Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) cùng có 5 trường.

Phường Tân Sơn (một phần của phường 15, Q.Tân Bình trước đây) có 4 trường.

Phường Tây Thạnh (phường Tây Thạnh; một phần phường Sơn Kỳ, Q.Tân Phú trước đây) có 3 trường.

Xã có ít trường học nhất TP.HCM hiện nay là Thạnh An (huyện Cần Giờ trước đây), chỉ có 2 trường gồm mầm non và tiểu học.

Sở GD-ĐT TP.HCM quản lý các trường học theo các cụm chuyên môn ẢNH: BẢO CHÂU





Sở GD-ĐT quản lý theo cụm chuyên môn

Căn cứ theo địa giới hành chính phường, xã, đặc khu và số lượng học sinh…, Sở GD-ĐT TP.HCM đã chia quy mô ngành giáo dục của 168 phường thành 16 cụm trường để quản lý về chuyên môn, hoạt động giáo dục.

Cụ thể 16 cụm quản lý được Sở GD-ĐT TP.HCM phân chia như sau:

Cụm 1 : gồm các phường Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ (huyện Củ Chi cũ); Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ).

Cụm 2 : gồm các phường Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ); Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông (quận 12 cũ).

Cụm 3 : gồm các phường Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Phú Thạnh (quận Tân Phú cũ); phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn (quận Tân Bình cũ).

Cụm 4 : gồm các phường Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây (quận Gò Vấp cũ); phường Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận (quận Phú Nhuận cũ), Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ).

Cụm 5 : gồm các phường Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới (quận Bình Thạnh cũ); phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ); phường Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc (quận 3 cũ); phường Khánh Hội (quận 4 cũ).

Cụm 6 : gồm các phường Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn (quận 5 cũ); phường Diên Hồng, Vườn Lài, Hòa Hưng (quận 10 cũ); phường Bình Thới, Hòa Bình, Phú Thọ, Minh Phụng (quận 11 cũ); phường Bình Tây, Bình Tiên (quận 6 cũ).

Cụm 7 : gồm các phường Bình Phú và Phú Lâm (quận 6 cũ); phường An Lạc, Tân Tạo, Bình Tân, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân cũ).

Cụm 8 : gồm các phường Xóm Chiếu, Vĩnh Hội (quận 4 cũ); phường Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng (quận 7 cũ); phường Phú Định, Chánh Hưng, Bình Đông (quận 8 cũ).

Cụm 9 : gồm các phường Dĩ An, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An, Bình Dương cũ); phường Hiệp Bình, Tam Bình, Linh Xuân (TP.Thủ Đức cũ).

Cụm 10 : gồm các phường Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trương, Phước Long, An Khánh (TP.Thủ Đức cũ).

Cụm 11 : gồm các phường Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ) và các phường Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An (huyện Cần Giờ cũ); các phường Nhà Bè, Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ).

Cụm 12 : gồm các phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp, Bình Dương (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) và các phường An Phú, Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận An, Thuận Giao (TP.Thuận An, Bình Dương cũ).

Cụm 13 : gồm các phường Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh (TP.Tân Uyên, Bình Dương cũ) và các phường Thường Tân, Bắc Tân Uyên (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương cũ); các phường Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, An Long (huyện Phú Giáo, Bình Dương cũ).

Cụm 14 : gồm các phường Hòa Lợi, Thới Hòa, Phú An, Tây Nam, Long Nguyên, Bến Cát, Chánh Phú Hòa (TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ) và các phường Trừ Văn Thố, Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng, Bình Dương cũ); phường Long Hòa, Thanh An, Dầu Tiếng, Minh Thạnh (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương cũ).

Cụm 15 : gồm các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) và các phường Long Hương, Bà Rịa, Tam Long (TP.Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ); các phường Châu Pha, Tân Hải, Tân Phước, Phú Mỹ, Tân Thành (TP.Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Cụm 16: gồm các phường Long Hải, Long Điền, Phước Hải, Đất Đỏ (huyện Long Đất, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) và các phường Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Kim Long, Châu Đức, Bình Giã, Xuân Sơn (huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ); phường Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bàu Lâm (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ); đặc khu Côn Đảo.

Mỗi cụm bao gồm các trường từ mầm non đến THPT, GDNN-GDTX trên địa bàn phường trú đóng. Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay, đối với mỗi cụm chuyên môn, với từng môn học, Sở GD-ĐT phân công từ 1-2 cán bộ quản lý/giáo viên đảm nhiệm vai trò giáo viên mạng lưới để hỗ trợ về chuyên môn cho giáo viên trong cụm

Để chuẩn bị cho khai giảng năm học 2025-2026, toàn TP dự kiến sẽ đưa vào sử dụng 1.287 phòng học mới từ nguồn vốn ngân sách. Hiện nay Sở GD-ĐT TP.HCM đang tổng hợp các chính sách của các địa phương trước sáp nhập (Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) để tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên mạng lưới, trình HĐND TP.HCM phê duyệt.