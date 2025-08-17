TP.HCM: Nguyên Chủ tịch quận 3 Võ Văn Đức làm Bí thư phường Nhiêu Lộc

Ngày 17.8, Đảng bộ phường Nhiêu Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Phường Nhiêu Lộc được sáp nhập từ các phường 9, 11, 12, 14 của quận 3 cũ, rộng hơn 1,7 km2, dân số hơn 88.000 người.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nhiêu Lộc gồm 33 thành viên ra mắt. Trong đó ông Võ Văn Đức được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, bà Vũ Tố Quyên làm Phó bí thư Thường trực Đảng ủy và bà Ngô Thị Hiền làm Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Ông Võ Văn Đức, 57 tuổi, quê Quảng Nam, trình độ thạc sĩ quản lý công, cao cấp lý luận chính trị. Ông Đức từng giữ chức Trưởng ban Tổ chức Quận ủy quận 3, Phó bí thư Quận ủy quận 3, Chủ tịch UBND quận 3.

Ông Võ Văn Đức được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Nhiêu Lộc, TP.HCM ẢNH: NGUYÊN VŨ

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, bà Vũ Tố Quyên, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nhiêu Lộc cho biết, việc hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM sẽ hình thành một siêu đô thị tầm vóc khu vực và quốc tế.

Với lợi thế giao thông đường bộ, đường sắt, tuyến metro Bến Thành - Tham Lương cùng trục cảnh quan kênh Nhiêu Lộc đang hồi sinh, phường sẽ khai thác tối đa tiềm năng để phát triển kinh tế và văn hóa. Các ngành dịch vụ, thương mại, du lịch có điều kiện mở rộng, đặc biệt là du lịch đường thủy, phố ẩm thực và kinh tế ven kênh sẽ trở thành thương hiệu đặc trưng của phường.

Trong 5 năm tới, phường sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh đặc thù, phát triển kinh tế bền vững.

Theo đó, phường Nhiêu Lộc tiếp tục rà soát và điều chỉnh quy hoạch, ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao; xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng; chú trọng thu hút đầu tư vào du lịch, hình thành sản phẩm gắn liền với di tích lịch sử - văn hóa và các tuyến phố chuyên doanh đặc trưng, để tạo dấu ấn riêng cho phường.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nhiêu Lộc nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội ẢNH: NGUYÊN VŨ

Song song đó, địa phương tiếp tục vận động phong trào hiến đất mở rộng hẻm, đồng thời xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh; phối hợp các phường có kênh Nhiêu Lộc đi qua, triển khai đồng bộ giải pháp giữ gìn nguồn nước và dòng chảy, tạo cảnh quan ven bờ xanh - sạch - đẹp, an toàn…

Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đề nghị Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo xây dựng phường Nhiêu Lộc trở thành đô thị xanh, thông minh và mang đậm bản sắc; xây dựng văn hóa - xã hội trở thành nền tảng và động lực nội sinh cho sự phát triển.

Đồng thời, phường Nhiêu Lộc tập trung quyết liệt vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của phường vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, để xây dựng phường Nhiêu Lộc trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển toàn diện…