Công an TP.HCM ra lệnh bắt khẩn cấp kẻ cướp giật tiệm vàng

Ngày 2.8, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Anh Dũng (31 tuổi, ở TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trần Anh Dũng bị Công an TP.HCM bắt khẩn cấp về hành vi cướp giật tài sản ẢNH: CACC

Dũng được xác định là người vào cướp giật tại tiệm vàng Kim Phát Nguyên 3 trên đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ).

Theo hồ sơ điều tra, trước đó, lúc 11 giờ 50 ngày 29.7, Trần Anh Dũng đi xe máy đến tiệm vàng trên, vào vờ hỏi mua vàng rồi bất ngờ cướp giật, lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM nhanh chóng tiến hành truy xét đối tượng gây án. Ngay sau đó, công an đã xác định, khống chế, đưa Trần Anh Dũng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã thu hồi được tài sản bị cướp giật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.