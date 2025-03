Dân quân tự vệ TP.HCM tiếp nối truyền thống, góp phần phát triển đô thị

Cách đây tròn 90 năm, ngày 28.3.1935, tại Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương, lực lượng tự vệ công nông - tiền thân của dân quân tự vệ ngày nay - chính thức được thành lập, đánh dấu sự ra đời của một tổ chức vũ trang cách mạng mang tính quần chúng rộng rãi, gắn bó chặt chẽ với nhân dân.

Từ đó đến nay, trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, lực lượng dân quân tự vệ luôn khẳng định vai trò là một trong ba thành phần quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở cơ sở.

Lực lượng dân quân tự vệ TP.HCM được sinh ra trong phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; với truyền thống kiên cường, bất khuất của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Lực lượng dân quân tự vệ thành phố đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh trong suốt thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ và kể cả trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM nhận xét, dân quân tự vệ TP.HCM luôn duy trì tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, tổ chức lực lượng luân phiên thường trực tăng cường tuần tra, kiểm soát quản lý chặt địa bàn.

Trao bằng khen cho các lực lượng dân quân tự vệ cơ sở có thành tích cao tại TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

"Lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở vừa độc lập, vừa phối hợp công an và lực lượng khác tăng cường tuần tra, canh gác, chốt chặn, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm được phân công. Hằng năm, tổ chức nhiều đợt tuần tra với hơn 1 triệu lượt dân quân tự vệ tham gia, giải quyết 613 vụ việc, bắt 856 đối tượng, thu giữ tài sản trị giá trên 1 tỉ đồng. Ngoài ra, lực lượng dân quân thường trực được UBND TP.HCM giao nhiệm vụ phối hợp cảnh sát giao thông tham gia điều tiết giao thông trên các tuyến đường trung tâm, góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông", lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin.

Tại lễ họp mặt, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải nhận xét, lực lượng dân quân tự vệ TP.HCM không ngừng được củng cố, kiện toàn. Hiện nay số lượng xây dựng dân quân tự vệ đạt 1,47% so với dân số. Các thành phần lực lượng gồm: dân quân thường trực, dân quân cơ động, dân quân tại chỗ, dân quân binh chủng, dân quân biển.

"Hoạt động của lực lượng vũ trang TP.HCM nói chung và lực lượng dân quân tự vệ nói riêng đã tạo được lòng tin đối với nhân dân, được các cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao và tin tưởng. Thời gian tới, lực lượng dân quân tự vệ TP.HCM cần phải nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, tư tưởng, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các lực lượng khác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình", ông Hải nhấn mạnh.