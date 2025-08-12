Độc đáo chùa cổ Vĩnh Tràng gần 200 năm tuổi ở Đồng Tháp

Được mệnh danh là ngôi chùa lớn nhất Tiền Giang (cũ), chùa Vĩnh Tràng không chỉ là điểm hành hương linh thiêng mà còn là công trình kiến trúc độc đáo, phản ánh sự giao thoa văn hóa Đông - Tây và ghi dấu lịch sử mỹ thuật vùng Nam bộ.
Tọa lạc P.Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp (trước đây là xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), chùa Vĩnh Tràng được khởi dựng vào đầu thế kỷ 19 bởi ông bà Bùi Công Đạt. Năm 1894, Hòa thượng Thích Huệ Đăng ở chùa Giác Lâm (Gia Định) về đảm nhiệm trụ trì, tổ chức xây dựng lại thành ngôi đại tự và đặt tên là Vĩnh Trường, với ngụ ý "vĩnh cửu đối sơn hà, trường tồn tề thiên địa". Người dân địa phương dần gọi chệch thành Vĩnh Tràng.
Đáng chú ý là những đôi long trụ kiến trúc “thượng thu hạ cách”, trong đó đôi long trụ phía ngoài do bà Lê Thị Ngởi (Bến Tre cũ) hiến cúng năm 1909 chạm khắc độc đáo hình chim phượng đứng trên đầu rồng
ẢNH: THANH QUÂN
Chùa Vĩnh Tràng còn nổi tiếng với nhiều tác phẩm được xác định là của thầy trò nghệ nhân Tài Công Nguyên, đạt trình độ tạc tượng tròn bậc cao của Nam bộ. Bao quanh chùa là vườn cây cảnh, hồ sen thơm ngát và cây cổ thụ tỏa bóng, tạo sự hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên
