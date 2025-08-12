Độc đáo chùa cổ Vĩnh Tràng gần 200 năm tuổi ở Đồng Tháp

Gần 2 thế kỷ tồn tại, chùa Vĩnh Tràng không chỉ là nơi tu tập của tăng ni, phật tử mà còn là điểm đến văn hóa - du lịch tiêu biểu của tỉnh Tiền Giang (nay là Đồng Tháp). Vẻ đẹp kiến trúc, giá trị lịch sử và nghệ thuật của chùa đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách, đồng thời là nguồn cảm hứng nghiên cứu cho những ai muốn tìm hiểu về mỹ thuật Phật giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long.