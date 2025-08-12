Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch

Độc đáo chùa cổ Vĩnh Tràng gần 200 năm tuổi ở Đồng Tháp

Thanh Quân
12/08/2025 09:07 GMT+7

Được mệnh danh là ngôi chùa lớn nhất Tiền Giang (cũ), chùa Vĩnh Tràng không chỉ là điểm hành hương linh thiêng mà còn là công trình kiến trúc độc đáo, phản ánh sự giao thoa văn hóa Đông - Tây và ghi dấu lịch sử mỹ thuật vùng Nam bộ.

Tọa lạc P.Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp (trước đây là xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), chùa Vĩnh Tràng được khởi dựng vào đầu thế kỷ 19 bởi ông bà Bùi Công Đạt. Năm 1894, Hòa thượng Thích Huệ Đăng ở chùa Giác Lâm (Gia Định) về đảm nhiệm trụ trì, tổ chức xây dựng lại thành ngôi đại tự và đặt tên là Vĩnh Trường, với ngụ ý "vĩnh cửu đối sơn hà, trường tồn tề thiên địa". Người dân địa phương dần gọi chệch thành Vĩnh Tràng.

Độc đáo chùa cổ Vĩnh Tràng gần 200 năm tuổi ở Đồng Tháp- Ảnh 1.

Năm 1907, Hòa thượng Trà Chánh Hậu cho sửa chữa chánh điện chùa Vĩnh Tràng, pha trộn yếu tố kiến trúc Á - Âu. Đến năm 1930, Hòa thượng Minh Đằng trùng tu toàn diện, tạo nên diện mạo như hiện nay. Năm 1984, chùa Vĩnh Tràng được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia

ẢNH: THANH QUÂN

Độc đáo chùa cổ Vĩnh Tràng gần 200 năm tuổi ở Đồng Tháp- Ảnh 2.

Với diện tích 14.000m2, chùa Vĩnh Tràng gồm 4 hạng mục chính nối tiếp nhau: tiền đường, chánh điện, nhà tổ và nhà hậu

ẢNH: THANH QUÂN

Độc đáo chùa cổ Vĩnh Tràng gần 200 năm tuổi ở Đồng Tháp- Ảnh 3.

Mặt tiền tiền đường mang phong cách Á - Âu hài hòa, với hàng cột thanh mảnh, vòm cong kiểu La Mã, phù điêu bát tiên cưỡi thú, hoa văn thời phục hưng, bông sắt Pháp và gạch men Nhật. Bên trong, lớp thếp vàng óng ánh bao phủ trên tượng Phật và các chi tiết chạm khắc

ẢNH: THANH QUÂN

Độc đáo chùa cổ Vĩnh Tràng gần 200 năm tuổi ở Đồng Tháp- Ảnh 4.
Độc đáo chùa cổ Vĩnh Tràng gần 200 năm tuổi ở Đồng Tháp- Ảnh 5.

Đáng chú ý là những đôi long trụ kiến trúc “thượng thu hạ cách”, trong đó đôi long trụ phía ngoài do bà Lê Thị Ngởi (Bến Tre cũ) hiến cúng năm 1909 chạm khắc độc đáo hình chim phượng đứng trên đầu rồng

ẢNH: THANH QUÂN

Độc đáo chùa cổ Vĩnh Tràng gần 200 năm tuổi ở Đồng Tháp- Ảnh 6.
Độc đáo chùa cổ Vĩnh Tràng gần 200 năm tuổi ở Đồng Tháp- Ảnh 7.
Độc đáo chùa cổ Vĩnh Tràng gần 200 năm tuổi ở Đồng Tháp- Ảnh 8.

Chùa Vĩnh Tràng còn nổi tiếng với nhiều tác phẩm được xác định là của thầy trò nghệ nhân Tài Công Nguyên, đạt trình độ tạc tượng tròn bậc cao của Nam bộ. Bao quanh chùa là vườn cây cảnh, hồ sen thơm ngát và cây cổ thụ tỏa bóng, tạo sự hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên

ẢNH: THANH QUÂN

Độc đáo chùa cổ Vĩnh Tràng gần 200 năm tuổi ở Đồng Tháp- Ảnh 9.

Không gian nội thất chùa lưu giữ nhiều tác phẩm mỹ thuật quý, tiêu biểu như bộ bao lam bát tiên kỵ thú (1907 - 1908) của nghệ nhân địa phương, được đánh giá là một trong những bức phù điêu hiếm có đầu thế kỷ 20

ẢNH: THANH QUÂN

Độc đáo chùa cổ Vĩnh Tràng gần 200 năm tuổi ở Đồng Tháp- Ảnh 10.

Cổng tam quan là điểm nhấn đặc sắc, được trang trí bằng nghệ thuật ghép mảnh sành sứ thành những bức tranh sinh động về tích Phật, truyện dân gian, tứ linh, tứ quý, hoa lá và mây trời

ẢNH: THANH QUÂN

Độc đáo chùa cổ Vĩnh Tràng gần 200 năm tuổi ở Đồng Tháp- Ảnh 11.

Giữa hoa viên, tượng Phật Di Đà cao 24m (6m bệ, 18m tượng), màu trắng, đứng uy nghi nhìn xuống chúng sinh, đã trở thành biểu tượng của chùa. Ngoài ra, còn có tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn dài 35m nặng 250 tấn và tượng Phật Di Lặc khổng lồ nặng 250 tấn, cao 20m

ẢNH: THANH QUÂN

Độc đáo chùa cổ Vĩnh Tràng gần 200 năm tuổi ở Đồng Tháp- Ảnh 12.

Gần 2 thế kỷ tồn tại, chùa Vĩnh Tràng không chỉ là nơi tu tập của tăng ni, phật tử mà còn là điểm đến văn hóa - du lịch tiêu biểu của tỉnh Tiền Giang (nay là Đồng Tháp). Vẻ đẹp kiến trúc, giá trị lịch sử và nghệ thuật của chùa đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách, đồng thời là nguồn cảm hứng nghiên cứu cho những ai muốn tìm hiểu về mỹ thuật Phật giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long.

ẢNH: THANH QUÂN

 

