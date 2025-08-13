Toàn cảnh cao tốc Hòa Liên - Túy Loan trước ngày thông xe kỹ thuật

Những ngày này, trên công trường dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (TP.Đà Nẵng), không khí thi công khẩn trương diễn ra suốt ngày đêm. Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công 3 ca liên tục để hoàn thiện những hạng mục cuối, bảo đảm mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 19.8 tới.
Theo ông Tạ Gia Mạnh Hưng, Giám đốc điều hành dự án (Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh), theo số liệu cập nhật gần nhất thì sản lượng thực hiện đã đạt gần 81,83% giá trị hợp đồng, tương đương 703,41 tỉ đồng/859,58 tỉ đồng. Trong đó, phần tuyến chính cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đã cơ bản hoàn thành 98%.
"Chúng tôi đang tập trung hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, hệ thống an toàn giao thông, tổ chức mặt bằng và vệ sinh môi trường để đáp ứng yêu cầu thông xe kỹ thuật cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đúng tiến độ", ông Hưng cho hay.
Những hạng mục cuối cùng của cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đang được gấp rút hoàn thiện
ẢNH: H.Đ
Các nhà thầu đang huy động nhiều tổ thi công để lắp đặt hệ thống biển báo, dải phân cách, lưới chống chói, hộ lan tôn sóng, sơn kẻ đường và vệ sinh toàn bộ mặt đường
ẢNH: H.Đ
Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỉ đồng, trong đó riêng kinh phí giải phóng mặt bằng chiếm hơn 951 tỉ đồng. Dự án được khởi công tháng 9.2023, dự kiến hoàn thành tuyến chính vào ngày 19.8.2025 và toàn bộ dự án vào tháng 11.2025.
Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh; đơn vị tư vấn giám sát là Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 3; nhà thầu thi công gồm liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP và Công ty TNHH MTV 17.
