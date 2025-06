Thi công cầu vượt mất an toàn trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan: Chấn chỉnh toàn tuyến

Chấn chỉnh tình trạng thi công 'đu người', bụi mù mịt...

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh về tình trạng thi công mất an toàn tại công trình cầu vượt nút giao đường Hoàng Văn Thái (xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), hôm nay (21.6), đại diện Ban quản lý (BQL) dự án đường Hồ Chí Minh cho biết đã nhanh chóng kiểm tra, chấn chỉnh toàn tuyến để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông.

Thời gian qua, nhiều người dân sinh sống và lưu thông qua khu vực cầu vượt Hoàng Văn Thái (dư án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan) lo lắng trước việc đơn vị thi công lắp lan can cầu nhưng chưa có hàng rào chắn bảo vệ bên ngoài; công nhân "đu người" trên độ cao hơn 5 m nhưng không thực hiện phương án bảo hộ an toàn; bụi mù mịt, phương tiện vận chuyển vật liệu nối đuôi nhau... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh chấn chỉnh an toàn thi công toàn tuyến sau khi tiếp nhận phản ánh của Báo Thanh Niên ẢNH: HUY ĐẠT

Sau khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh từ PV Báo Thanh Niên cung cấp hôm qua (20.6), ông Tạ Gia Mạnh Hưng, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (BQL dự án đường Hồ Chí Minh), cho biết BQL đã lập tức tổ chức kiểm tra, yêu cầu nhà thầu chấn chỉnh việc thi công trên toàn tuyến.

"Quá trình thi công, chúng tôi vẫn luôn quán triệt nhà thầu đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông. Đó là nhiệm vụ bắt buộc. Tuy nhiên, từ những hình ảnh báo phản ánh, chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra và siết chặt hơn nữa khâu đảm bảo an toàn", ông Hưng nói.

Hối thúc đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông xe cầu vượt vào tháng 8.2025

Theo ông Hưng, dù hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công đã được Sở GTVT TP.Đà Nẵng (nay là Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng) phê duyệt, nhưng trong thực tế, đơn vị thi công đã có phần chủ quan khi chưa triển khai đầy đủ các biện pháp phòng hộ. Đặc biệt, tại vị trí thi công lan can, thời điểm hiện tại vẫn chưa lắp lưới chắn kiên cố hoặc rào chắn lan can vươn ra đúng chuẩn.

"Chúng tôi sẽ yêu cầu nhà thầu bổ sung lưới chắn trong quá trình lắp lan can để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phương tiện lưu thông bên dưới. Đồng thời, yêu cầu các công nhân thực hiện đúng các biện pháp an toàn đã đề ra", ông Hưng cam kết.

Chủ đầu tư dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương triển khai đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn, đặc biệt đối với công nhân thi công tại cầu vượt Hoàng Văn Thái ẢNH: HUY ĐẠT

Đối với phản ánh của người dân về tình trạng bụi bẩn ảnh hưởng đến môi trường, ông Hưng cho biết nhà thầu đã thực hiện việc tưới nước thường xuyên, nhưng do thời tiết nắng nóng gay gắt và lưu lượng phương tiện chở vật liệu qua lại dày đặc nên công tác đảm bảo vệ sinh môi trường gặp nhiều khó khăn.

"Chúng tôi ghi nhận ý kiến người dân và Báo Thanh Niên. Thời gian đến, các đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp giảm bụi, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực", Giám đốc điều hành dự án khẳng định.

BQL dự án cũng cho biết hiện đang hối thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và thông xe cầu vượt Hoàng Văn Thái vào khoảng tháng 8.2025.

Toàn cảnh cầu vượt Hoàng Văn Thái (dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan) ẢNH: HUY ĐẠT

Trước đó, ngày 20.6, Báo Thanh Niên thông tin về việc người dân lưu thông qua nút giao đường Hoàng Văn Thái giao cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, công trình cầu vượt này đang thi công nhưng không đảm bảo an toàn, không có lưới chắn, rào bảo vệ theo quy định. Công nhân "đu người" làm việc ngay trên đầu xe cộ ở độ cao hơn 5 m; bụi bặm mù mịt do không tưới nước, đất đá vương vãi gây nguy hiểm cho người đi đường. Người dân và tài xế lo ngại tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Sau phản ánh của Báo Thanh Niên, chủ đầu tư cho biết sẽ kiểm tra và có thông tin phản hồi sớm nhất.