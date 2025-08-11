Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị: Đỗ ô tô trên làn dừng khẩn cấp cao tốc để... xuống sông câu cá

Bá Cường
Bá Cường
11/08/2025 11:46 GMT+7

Cục CSGT lập biên bản xử phạt hành chính chủ xe dừng ô tô trên làn dừng khẩn cấp của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn để cả nhóm... xuống sông câu cá.

Ngày 11.8, thông tin từ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Cục CSGT) cho biết đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hành chính tài xế ô tô dừng đỗ trên làn dừng khẩn cấp của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Quảng Trị: Chủ xe Mercedes dừng xe trên cao tốc để xuống sông... câu cá - Ảnh 1.

Ô tô dừng xe trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn để cả nhóm xuống sông câu cá

ẢNH: B.H

Trước đó, vào 17 giờ 50 phút ngày 9.8, trong lúc thực hiện tuần tra, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 phát hiện ô tô BS 43A - 543.48 đỗ xe vào làn dừng khẩn cấp của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn cầu Mỹ Chánh (thuộc xã Nam Hải Lăng, Quảng Trị).

Qua làm rõ, chủ xe là một người đàn ông 43 tuổi có hộ khẩu trú tại TP.Đà Nẵng. Xe dừng đỗ không đặt cảnh báo theo quy định, với mục đích đưa nhóm người trên xe xuống sông để câu cá.

Sau khi triệu tập được chủ xe, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế và yêu cầu chủ phương tiện ký cam kết không tái phạm.

Tin liên quan

Xử phạt tài xế xe khách giường nằm chạy vào làn dừng khẩn cấp cao tốc

Xử phạt tài xế xe khách giường nằm chạy vào làn dừng khẩn cấp cao tốc

Tài xế xe khách giường nằm chạy vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, sau đó 'tạt đầu' xe con cùng chiều, đã bị CSGT xử phạt.

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc xử phạt hành chính Cam Lộ - La Sơn Quảng Trị cao tốc Cam Lộ - La Sơn Câu cá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận