Đời sống

Ngư dân Vịnh Mốc trúng đậm cá trích, kiếm tiền triệu mỗi ngày

Trần Viết Hùng
Trần Viết Hùng
10/08/2025 14:51 GMT+7

Từ đầu tháng 8 đến nay, ngư dân làng chài Vịnh Mốc, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm cá trích, nhờ vậy các ngư dân kiếm tiền triệu mỗi ngày.

Khoảng một 1 giờ sáng mỗi ngày, hơn 50 ngư dân thôn Vịnh Mốc (xã Cửa Tùng, Quảng Trị) lên thuyền ra khơi đánh bắt cá trích. Sau hơn 3 tiếng lênh đênh trên biển, những chiếc thuyền trở về bãi với tấm lưới dính đầy cá.

Ngư dân Vịnh Mốc trúng đậm cá trích- Ảnh 1.

Rạng sáng, những chiếc thuyền cập bãi biển Vịnh Mốc với lưới cá nặng trĩu

ẢNH: TRẦN VIẾT HÙNG

Tại bãi cát, ngư dân thắp đèn, đội đèn pin để gỡ cá. Mỗi người đứng một góc lưới, rũ mạnh cho cá trích rơi xuống tấm bạt lớn trải sẵn. Những con cá mắc chặt trên lưới được họ dùng tay gỡ xuống để kịp bán cho thương lái.

Ngư dân Vịnh Mốc trúng đậm cá trích- Ảnh 2.

Ngư dân bật đèn gỡ cá

ẢNH: TRẦN VIẾT HÙNG

Ngư dân Vịnh Mốc trúng đậm cá trích- Ảnh 3.

Bốn ngư dân cầm ở bốn góc lưới rồi rũ mạnh tay để cá ra khỏi lưới

ẢNH: TRẦN VIẾT HÙNG

Ngư dân ở đây cho biết, cá trích xuất hiện quanh năm, nhiều nhất là từ sau Tết Nguyên đán đến cuối tháng 4 âm lịch. Mặc dù không phải chính vụ nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, ngư dân trúng đậm cá trích, khác hẳn so với thời điểm cùng năm trước.

Ngư dân Vịnh Mốc trúng đậm cá trích- Ảnh 4.

Cá trích dính đầy lưới được ngư dân rũ xuống

ẢNH: TRẦN VIẾT HÙNG

Trên mỗi chiếc thuyền có khoảng 2 - 3 ngư dân, ra khơi cách bờ hơn một hải lý. Tại khu vực nước sâu trên 12 m, họ thả lưới dài từ 600 - 1.000 m, rộng 9 m, tạo thành hàng dài.

"Cá trích sống ở tầng mặt, bơi theo đàn nên dễ mắc lưới. Gần 10 ngày qua, mỗi thuyền, hôm trúng lớn được khoảng 6 - 7 tạ, hôm ít thì được chừng 50 kg", Hồ Văn Điếu, ngư dân tại Vịnh Mốc chia sẻ.

Ngư dân Vịnh Mốc trúng đậm cá trích- Ảnh 5.

Sau khi gỡ hết cá, người dân gom vào khay nhựa rồi dùng nước biển rửa sạch phần cát bám dính

ẢNH: TRẦN VIẾT HÙNG

Ông Lê Phụng (trú tại xã Cửa Tùng) cùng 2 người con trai trong chuyến biển ngày 9.8 thu khoảng 250 kg cá trích, phải gỡ liên tục từ 4 giờ đến 7 giờ sáng mới xong. Hôm nhiều được hơn 7 tạ, có hôm được gần 1 tạ.

Sau khi gỡ cá xong, ngư dân cho vào các khay nhựa đưa biển để loại bỏ cát và chất bẩn. Cá được thương lái thu mua và cho vào ướp đá trước khi đưa lên vận chuyển đi tiêu thụ. Mỗi kg có từ 30 - 35 con, bán sỉ giá 12.000 - 15.000 đồng/kg, bán lẻ 20.000 đồng/kg. Các ngư dân nhờ vậy kiếm tiền triệu mỗi ngày...

Ngư dân Vịnh Mốc trúng đậm cá trích- Ảnh 6.

Người dân dùng xe kéo đưa cá lên bán cho thương lái

ẢNH: TRẦN VIẾT HÙNG

Bà Hồ Thị Thinh, thương lái thu mua tại bãi cho biết có ngày thu mua đến 12 tấn, ngày ít cũng được 4 tấn. Cá được chở đi tiêu thụ khắp Quảng Trị và các tỉnh Bắc Trung bộ.

Ngư dân Vịnh Mốc trúng đậm cá trích- Ảnh 7.

Cá cho lên xe tải chở đi tiêu thụ

ẢNH: TRẦN VIẾT HÙNG

Cá trích da hơi xanh, thân dài, nhiều xương nhỏ, loài này dùng chế biến gỏi, nướng, chiên, phơi khô, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho ngư dân vùng biển.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
