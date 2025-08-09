Đà Nẵng: Triệt xóa nhiều vụ tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy ven sông Hàn

Ngày 9.8, Công an P.An Hải (TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị phối hợp nhiều lực lượng phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc liên quan đến tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, khoảng 7 giờ ngày 8.8, kiểm tra hành chính căn nhà cho thuê trên đường Cao Bá Quát (khu vực bờ đông sông Hàn, P.An Hải), lực lượng chức năng phát hiện Võ Văn Huỳnh (30 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị), Ngô Thị Kim Tiên (21 tuổi, quê TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Hồng Nhung (26 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) có dấu hiệu nghi vấn tổ chức và sử dụng ma túy.

Công an P.An Hải phát hiện 1 nam và 2 nữ sử dụng ma túy trong căn nhà ở ven sông Hàn ẢNH: Đ.X

Tang vật thu giữ gồm đĩa sứ dính chất bột trắng nghi Ketamine, ống hút cuộn từ tờ tiền, loa Bluetooth, đèn nháy và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Nhóm người này khai đã cùng nhau sử dụng thuốc lắc và Ketamine.

Đến 9 giờ 40 phút ngày 8.8, tại khu vực đường Trần Hưng Đạo (ven sông Hàn, dưới chân cầu Trần Thị Lý, TP.Đà Nẵng), Đồn biên phòng Sơn Trà và Đội đặc nhiệm (Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) phối hợp Công an P.An Hải kiểm tra Nguyễn Thị Lang (45 tuổi, TP.Đà Nẵng) khi Lang đang điều khiển xe máy BS 43E1-182.48.

Kết quả, phát hiện 8 gói nilon chứa tinh thể trắng nghi ma túy đá được Lang giấu trong áo khoác và túi xách. Lang khai nhận tàng trữ số ma túy trên để bán kiếm lời.

Cũng trong ngày 8.8, Công an P.An Hải tổ chức kiểm tra, sàng lọc người nghiện và sử dụng ma túy, phát hiện 9 người dương tính ma túy. Trong đó, 3 người bị xử phạt hành chính, 3 người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

