Thời sự

Đà Nẵng: Giả danh công an xông vào tụ điểm đánh bạc cướp 170 ngàn đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
09/08/2025 11:56 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng vừa bắt giữ 2 nghi phạm giả danh công an, mang còng số 8 xông vào tụ điểm đánh bạc của nhóm 4 phụ nữ, đe dọa các con bạc rồi cướp 170 ngàn đồng.

Ngày 9.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giam Huỳnh Duy Tuấn (34 tuổi, trú P.Thanh Khê) và Nguyễn Đình Tuyến (39 tuổi, trú P.Hòa Cường, cùng TP.Đà Nẵng)  để điều tra hành vi “giả danh công an", "cướp tài sản”.

Theo điều tra, khoảng 19 giờ ngày 4.8, Tuấn và Tuyến mang theo còng số 8, giả làm cán bộ công an xông vào tụ điểm đánh bạc tại P.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) đe dọa người chơi rồi chiếm đoạt tiền.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các phường Hòa Cường, Cẩm Lệ, Thanh Khê truy xét, xác định nghi phạm và bắt giữ sau 3 ngày.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Nguyễn Đình Tuyến (bên trái) và Huỳnh Duy Tuấn tại cơ quan công an

ẢNH: Đ.X

Khai với cơ quan công an, Tuyến thừa nhận là kẻ khởi xướng. Chiều 4.8, khi phát hiện 4 phụ nữ đang đánh bài tại hiên nhà một hộ dân ở đường Cách Mạng Tháng Tám (P.Cẩm Lệ), Tuyến bảo Tuấn chờ sẵn ngoài xe, còn mình khoác áo, rút còng xông vào dọa nạt, gom toàn bộ số tiền trên bàn và trong tay các con bạc.

Sau khi tẩu thoát, Tuấn và Tuyến kiểm đếm được 170 ngàn đồng. Cơ quan công an thu giữ 1 xe máy, 2 điện thoại di động và 1 còng số 8. Hai bị can đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi "giả danh công an", “cướp tài sản” và làm rõ các hành vi phạm tội khác.

