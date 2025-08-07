Bị bắt sau 34 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 7.8, Công an xã Thượng Đức (TP.Đà Nẵng) cho biết đã phối hợp với Trại giam A2 (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an) bắt giữ thành công một nghi phạm bị truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 34 năm lẩn trốn.

Cụ thể, khoảng 8 giờ ngày 7.8, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, truy bắt Phan Đình Phú (65 tuổi, còn có tên gọi khác là Phan Đình Phi và Trần Văn Hải), nguyên quán tại thôn 3, HTX2, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ); tạm trú tại xã Xuân Trường, H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (cũ).

Phan Đình Phú tại cơ quan công an

ẢNH: Đ.X

Nghi phạm Phú bị truy nã theo Lệnh truy nã số 34/LTN ngày 22.5.1991 của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Yên (nay là Công an tỉnh Đắk Lắk) về hành vi cướp tài sản.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng và kế hoạch tăng cường công tác truy bắt các đối tượng truy nã, Công an xã Thượng Đức đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ để tổ chức bắt giữ nghi phạm Phú khi người này đang lẩn trốn tại địa phương.