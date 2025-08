Đà Nẵng: Bắt giữ nghi phạm bị truy nã nguy hiểm lẩn trốn tại bãi vàng

Ngày 4.8, Công an TP.Đà Nẵng cho biết Công an xã Phước Thành (TP.Đà Nẵng) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng và Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Lý Văn Sang (27 tuổi, trú bản Hồng Điện, xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An), nghi phạm chính trong chuyên án "mua bán người" do Công an tỉnh Nghệ An xác lập.

Qua rà soát địa bàn theo đề nghị phối hợp từ các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng Công an xã Phước Thành đã phát hiện Sang đang làm công nhân tại một công ty khai thác khoáng sản ở thôn 2 (xã Phước Thành).

Dưới sự chỉ huy của thiếu tá Phạm Khánh Sơn, Phó trưởng Công an xã Phước Thành, các tổ công tác đã bí mật tiếp cận, khống chế và thi hành lệnh giữ người khẩn cấp ngay tại lán trại nơi Sang lẩn trốn vào hôm qua 3.8.

Các tổ công tác bí mật tiếp cận, khống chế Lý Văn Sang (giữa) tại lán trại ở bãi vàng ẢNH: CÔNG AN ĐÀ NẴNG

Tại cơ quan chức năng, bước đầu Sang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện nghi phạm đã được bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm lẩn trốn tại bãi vàng là chiến công nổi bật của Công an xã Phước Thành trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng.

Lực lượng Công an xã Phước Thành kêu gọi người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm nghiêm trọng như mua bán người. Thông tin liên hệ qua số điện thoại 02353.881.885.