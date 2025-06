Cho thuê nhà trái phép còn tiếp tay tội phạm người Trung Quốc trốn công an

Trưa 11.6, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo tiếp tay cho tội phạm người Trung Quốc ở chui và đi trốn khi bị công an kiểm tra.

HĐXX tuyên phạt Phan Anh Toàn Phú (30 tuổi, ngụ đường Thanh Hải, P.Thanh Bình) 1 năm tù; Trần Thị Kiều Trang (37 tuổi, ngụ đường Ông Ích Khiêm, cùng Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 1 năm tù nhưng được hưởng án treo, cùng về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; Trần Xuân Viện (34 tuổi, ngụ đường Bình Hòa 2, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 1 năm tù nhưng được hưởng án treo, về tội môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Theo cáo trạng, từ 1.9.2020, Phú ký hợp đồng mượn 2 ngôi nhà thuộc dự án Khu nhà ở Phú Gia (Phú Gia Compound, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để kinh doanh cho thuê căn hộ lưu trú.

Phan Anh Toàn Phú lãnh 1 năm tù ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tháng 9.2021, do dịch Covid-19, chủ đầu tư dự án này là Công ty TNHH Phú Gia Compound kinh doanh khó khăn nên hai bên ký phụ lục hợp đồng, theo đó Phú trả cho công ty này 700.000 đồng/tháng/phòng khi có khách thuê phòng, để công ty trả tiền dọn vệ sinh, sửa chữa căn hộ.

Từ năm 2017, bị can Xu Ming (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị truy nã quốc tế về hành vi lừa đảo tại Trung Quốc. Xu Ming trốn qua các nước Myanmar, Thái Lan, Campuchia và vượt biên trái phép vào Việt Nam tháng 5.2021.

Tháng 7.2022, Xu Ming tìm thuê căn hộ nên liên hệ Trần Xuân Viện qua Zalo. Viện là nhân viên kinh doanh của Phú nên Viện giới thiệu Xu Ming thuê nhà tại Phú Gia Compound để hưởng 10% hoa hồng.

Dù không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lưu trú, Phú vẫn chỉ đạo Trần Thị Kiều Trang giao chìa khóa và sắp xếp chỗ ở cho Xu Ming tại căn hộ 304 với giá 4,5 triệu đồng/tháng, tiền điện nước tính riêng.

Trang là nhân viên vệ sinh của Phú mức lương 5 triệu đồng/tháng. Trang dùng phần mềm dịch thuật để trao đổi thì Xu Ming nói hộ chiếu hết hạn và đưa thông tin của một người phụ nữ để Trang đăng ký lưu trú (dù người này không ở tại căn hộ).

Lúc này, Phú sinh sống tại căn hộ B40 Phú Gia Compound gần đó, Trang báo sự việc cho Phú nhưng Phú không nói gì, không đăng ký lưu trú cho Xu Ming.

Trang và Viện trước tòa ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tháng 7.2023, Phú nói Viện, Trang dọn dẹp căn hộ của Xu Ming để chuẩn bị khi công an kiểm tra thì Trang bắn tin cho Xu Ming đi trốn, nên công an không phát hiện người Trung Quốc này ở chui.

Chiều 7.8, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra nhà A32, A33 Phú Gia Compound, bắt quả tang Xu Ming cư trú trái phép. Xác định đây là bị can bị truy nã từ tháng 7.2024 của Ban Tổng thư ký Interpol về tội lừa đảo hợp đồng, Bộ Công an bàn giao Xu Ming cho phía Trung Quốc.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 7.2022 đến tháng 8.2024, Phú đã thu của Xu Ming 108 triệu đồng tiền thuê phòng, trong đó trả cho Công ty TNHH Phú Gia Compound 16,8 triệu, trả cho Viện 10,8 triệu đồng tiền hoa hồng còn lại thu lợi bất chính 80,4 triệu đồng.

HĐXX nhận định, cả 3 bị cáo biết rõ Xu Ming không có giấy tờ, nhưng vẫn cho ở chui, đăng ký lưu trú bằng giấy tờ giả đồng thời thông đồng, bao che và che giấu người Trung Quốc để đối phó với công an.

Trước vụ án này, Phú đã từng bị Công an P.Tam Thuận xử phạt hành chính ngày 17.10.2020 về hành vi cho người nước ngoài nghỉ qua đêm nhưng không khai báo tạm trú.