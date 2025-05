TP.Huế: Bắt bị can chiếm đoạt tài sản trốn truy nã

Ngày 30.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an TP.Đà Nẵng, bắt giữ bị can Ngô Đức Lâm Huy (29 tuổi, trú tại TX.Hương Thủy, TP.Huế) trốn truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Huy bị bắt khi đang lẩn trốn tại Đà Nẵng.

Công an lấy lời khai Ngô Đức Lâm Huy ẢNH: CÔNG QUANG

Trước đó, ngày 28.4.2023, Ngô Đức Lâm Huy đưa xe ô tô hiệu Elantra BS 75A - 285.34 đến tiệm cầm đồ của anh Lương Hoàng Nhật Nam (tại P.Phú Thượng, Q.Thuận Hóa, TP.Huế) cầm cố, lấy số tiền 250 triệu đồng. Sau đó, Huy làm hợp đồng thuê lại xe này trong thời hạn 90 ngày.

Đến 22.5.2023, Huy lại đem xe ô tô này đến một tiệm cầm đồ khác trên địa bàn P.Trường An, Q.Thuận Hóa để cầm cố, lấy 200 triệu đồng.

Anh Nam phát hiện và làm đơn tố giác hành vi của Huy đến cơ quan công an. Quá trình củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Huy. Tuy nhiên, Huy đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 11.5.2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã ra quyết định truy nã đối với Huy.