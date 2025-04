Khởi tố 2 bị can ở Huế nhận làm giả giấy phép lái xe

Công an TP.Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can liên quan đến hành vi nhận làm giả giấy phép lái xe để thu lợi bất chính.

Ngày 4.4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Chín (52 tuổi) và Nguyễn Đình Minh (51 tuổi, cùng trú tại TP.Huế) về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. 2 bị can tại thời điểm bị bắt giữ ẢNH: TRẦN HỒNG Theo thông tin ban đầu, từ năm 2023 đến năm 2024, Nguyễn Thị Chín và Nguyễn Đình Minh thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng tại tổ dân phố Triều Sơn Đông (P.Hương Vinh, Q.Phú Xuân, TP.Huế). Trong thời gian này, cả 2 dùng tài khoản mạng xã hội liên lạc với một người lạ để đặt mua giấy phép lái xe hạng A1 giả, nhằm đối phó với lực lượng công an khi tham gia giao thông. Sau khi lấy được giấy phép lái xe giả, Chín và Minh đưa ra thông tin gian dối với nhiều người rằng cả hai có thể làm được giấy phép lái xe hạng A1 "thật" bằng cách nhờ người khác học và thi hộ tại các cơ sở sát hạch mà không cần phải nộp hồ sơ, khám sức khỏe... theo quy định. Chín và Minh thu trước khoản "tiền công" từ 1 - 1,2 triệu đồng trên mỗi trường hợp. Với thủ đoạn trên, Chín và Minh đã đặt làm giả nhiều giấy phép lái xe (hiện chưa có thống kê cụ thể) cho nhiều người dân sống trên địa bàn TP.Huế. Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị những ai đã giao tiền để Nguyễn Thị Chín và Nguyễn Đình Minh làm giấy phép lái xe giả thì nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (44 đường Xuân Thủy, P.Vỹ Dạ, Q.Thuận Hóa) để phối hợp làm rõ vụ việc.