Xử phạt 167 triệu đồng, tạm giữ 11 bằng lái vụ đoàn siêu xe vượt đèn đỏ

Sáng 18.3, thượng tá Phan Văn Thương, Trưởng phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, cho biết đã có kết quả xử lý các tài xế trong vụ đoàn siêu xe vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.Đà Nẵng.

Trước đó, trên mạng xã hội TikTok đăng tải một clip về đoàn siêu xe ô tô vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.Đà Nẵng (đường Nguyễn Văn Linh, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu), thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận.

Hình ảnh xe dẫn đầu vượt đèn đỏ và các xe khác nối đuôi tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phan Châu Trinh ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, đã chỉ đạo lực lượng CSGT khẩn trương làm rõ. Ngay trong sáng 17.3, thượng tá Phan Văn Thương, Trưởng phòng CSGT, đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ, các tổ công tác xác minh, truy vết, đồng thời phối hợp Phòng Tham mưu, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố, Công an P.Phước Ninh trích xuất dữ liệu camera, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ...

Các đơn vị đã trao đổi thông tin, nhanh chóng làm rõ chủ, những người liên quan đoàn siêu xe vượt đèn đỏ, vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Theo hình ảnh trong clip, có 8 phương tiện gồm 7 ô tô và 1 máy phân khối lớn dạng xe ba bánh có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Lực lượng CSGT cũng tiếp tục mở rộng điều tra để không bỏ sót, lọt hành vi vi phạm.

Qua đó, tổ công tác CSGT phát hiện thêm 3 phương tiện vi phạm, tổng cộng có 11 phương tiện vượt đèn đỏ gồm 8 ô tô dạng siêu xe và 3 mô tô phân khối lớn. Đoàn siêu xe ô tô và mô tô phân khối lớn vi phạm trật tự an toàn giao thông nói thuộc sở hữu, quản lý của ông H.K.K. và vợ, là chủ của một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.

Mời đại diện đơn vị này làm việc trong chiều 17.3, Phòng CSGT Công an thành phố xác định, vụ việc diễn ra ngày 16.3, đoàn siêu xe này xuất phát từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng di chuyển qua tuyến đường Nguyễn Văn Linh.

Phòng CSGT xác minh phương tiện vi phạm ẢNH: NGUYỄN TÚ

Khi đoàn xe đến ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Phan Châu Trinh (P.Phước Ninh), đèn tín hiệu màu xanh chuyển đỏ. Tuy nhiên đoàn siêu xe này vẫn nối đuôi nhau vượt đèn đỏ, chuyển hướng quay đầu xe qua dải phân cách để lưu thông sang làn xe ngược lại.

Xử lý không có vùng cấm, không ngoại lệ

Tại buổi làm việc do thượng tá Phan Văn Thương, Trưởng phòng CSGT chủ trì, đại diện chủ doanh nghiệp và đại diện công ty tổ chức sự kiện cùng toàn bộ 11 tài xế điều khiển đoàn xe đã được giải thích về vi phạm.

Đại diện tổ chức, cá nhân vi phạm thừa nhận hành vi điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ. Nguyên do vào thời điểm trên, ô tô dẫn đầu khi đi qua nửa vạch trắng thì tài xế mới phát hiện đèn đỏ, nên chọn hướng chạy qua luôn nhằm tránh kẹt xe chiều vuông góc, các xe sau bám theo xe dẫn đầu, nối đuôi chạy tiếp dẫn đến vi phạm cả đoàn.

Tại Phòng CSGT, các tài xế thừa nhận vi phạm và gửi lời xin lỗi đến người dân TP.Đà Nẵng vì đã để xảy ra hành vi không đẹp. Đại diện doanh nghiệp, đơn vị tổ chức sự kiện và các tài xế cũng cam kết không để tái diễn vụ việc tương tự trong thời gian tới.

Thượng tá Phan Văn Thương, Trưởng phòng CSGT (giữa), thượng tá Hồ Thanh Hiền, Phó trưởng phòng CSGT (bên phải) tại buổi làm việc với tổ chức, cá nhân vi phạm chiều 17.3 ẢNH: NGUYỄN TÚ

Phòng CSGT cho biết thêm, đoàn siêu xe diễu hành trên đường phố TP.Đà Nẵng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 3 năm thành lập công ty tại TP.Đà Nẵng. Hiện Phòng CSGT đã lập biên bản với 11 tài xế siêu xe ô tô và mô tô phân khối lớn vi phạm, với tổng số tiền xử phạt 167 triệu đồng, tạm giữ trên môi trường điện tử 2 giấy phép lái xe, tạm giữ 9 giấy phép lái xe vật lý của các tài xế.

"Phòng CSGT cảm ơn và đánh giá cao người dân phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, giúp lực lượng CSGT đảm bảo tốt hơn an toàn giao thông với tinh thần xử lý nghiêm túc, quyết liệt, thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Qua sự việc, Phòng CSGT đề nghị người dân, du khách hay các cá nhân, tổ chức phải luôn cẩn trọng và chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông", thượng tá Phan Văn Thương nói.